Así celebró la familia Derbez los 6 años de la pequeña Aitana Con un conmovedor mensaje a “la niña más hermosa del mundo”, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo compartieron este adorable video de su hija. ¡Mira qué tierno! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia Derbez está de fiesta y así lo demostraron en sus redes sociales con los conmovedores mensajes que compartieron para celebrar el sexto cumpleaños de la pequeña Aitana. El comediante y actor Eugenio Derbez colgó un video en su cuenta de Instagram de adorables momentos que han pasado juntos como familia y afirmó que su hija lo hace sentir completo. “Hace 6 años llegó la pieza del rompecabezas que me faltaba. Feliz cumpleaños a mi princesa Aitana”, escribió el artista mexicano. Su esposa, la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, compartió otro video de su hija y le dedicó unas tiernas palabras de felicitaciones y llenos de positivos deseos a “la niña más hermosa de este planeta”. “Que tu camino sea siempre bendecido e iluminado, que tu hermosa voz y tu canto, que en casa gozamos todos los días, suene y vibre alto, que tu fuerza y espíritu valiente y aventurero te lleven lejos, que tu corazón llene de amor todo lo que toque”, fue parte del mensaje que compartió en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hermana Aislin Derbez también se unió a la celebración y compartió una adorable foto de su hermanita sonriendo junto a su hija Kailani, de 2 años. La niña ha demostrado ser heredera del talento que tiene su familia. Como se ve en plataformas sociales como TikTok, Instagram o YouTube, colabora con su mamá y su hermano mayor Vadhir. A finales de junio causó sensación al hacer su debut como cantante.

Close Share options

Close View image Así celebró la familia Derbez los 6 años de la pequeña Aitana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.