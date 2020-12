Close

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten la imagen del árbol de la discordia La parejita causó un fuerte revuelo, además de alguna que otra carcajada, al mostrarle al mundo el resultado final de su arbolito de Navidad. "¿Qué es eso?". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las parejas más queridas del medio. Siempre sonríen y están de buen rollo. ¡Hasta su arbolito de Navidad es tema de debate! Así son Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, nunca pasan desapercibidos. Con motivo de esta fechas tan entrañables, los enamorados, como casi todo el mundo, alzaba este adorno tan esencial en estas fechas. El resultado final ya está en boca de todos y razones hay de sobra. Además de ocupar medio salón con su tamaño XXL y accesorios gigantescos, su forma y su estructura tampoco terminaron de convencer a sus seguidores que quedaron muy confundidos con la imagen. En la entrañable postal navideña posan felices junto a su hija Aitana. Todos visten de rojo, desbordan sonrisas y hasta lucen el gorrito de Santa Claux. Hasta ahí todo perfecto. Lo que no se entiende es que el árbol casi ni se aprecie y esté invadido de adornos que parecen naves espaciales. Image zoom Credit: Instagram / Alessandra Rosaldo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Dónde está el árbol de Navidad?", "¿Qué es eso?", "¿Cuánto costó todo?", les preguntaron los más curiosos. Algunos incluso se atrevieron a decir que habían superado a la mismísima Kylie Jenner, ¡y mira que es difícil! Bromas aparte, la familia posó encantada de la vida junto a su árbol que representa una de las fechas más mágicas y especiales del año. Grande pequeño, sencillo o sobrecargado, la intención es lo que cuenta ¡y ellos le pusieron toda!

