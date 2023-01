Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo causan revuelo por cover de Shakira Una parodia del tema "Music Session #53" de Shakira y Bizarrap, realizada por Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, se ha convertido en la delicia pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda, la "Music Session #53" que realizó Shakira en colaboración con Bizarrap se ha convertido en un éxito mundial no solo a nivel musical, también ha revolucionado a la opinión pública. En este tema, la cantante colombiana hace una alusión directa a los conflictos con Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, y su infidelidad con Clara Chía. Ante ello, muchos han aprovechado el revuelvo para utilizar el tema en su beneficio, tal como ocurrió con Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, quienes hicieron una versión de este sencillo, pero cambiaron el tema para hablar del parecido de los hijos del actor. "Aislinn, Vadhir, José Eduardo, todos ellos se parecen harto", canta Rosaldo mientras Derbez parte algo en un plato. Esta parodia la dieron a conocer en un video que postearon sus respectivas cuentas de Instagram. "Yo quería algo diferente, yo me chuté el parto. 23 horas pujando y Aitana es como tú, igualita que tú, tus genes son de impacto y por eso están todos igualitos a tú". Los primeros en pronunciarse ante este cover actor y la cantante. "Aquí Ale tiene un punto muy válido Eugenio Derbez", dijo Aislinn."Está tan buena tu versión que ya me piqué", mencionó Vadhir. Por su parte, José Eduardo solo puso emoticones de carcajadas. Eugenio Derbez, Alesandra Rosaldo y Shakira Credit: Medios y Media/Getty Images/Dave J. Hogan/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no fueron los únicos en reaccionar, otros famosos también lo hicieron. "Ojalá mi autoestima fuera tan fuerte como los genes de Eugenio Derbez", advirtió Chumel Torres. "Sus genes sí están de impacto", comentó Joy Huerta; "¡Muy buena!", expresó Adrián Uribe. "Wow", mencionó Anahí. "Deja de sacar fotocopias pinche Eugenio Derbez. Sabes qué Alessandra Rosaldo, tírala ¡te hago otra!", bromeó el Escorpión Dorado. Es evidente que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez pasaron un buen momento con esta parodia. Por otro lado, Paquita la del Barrio le envió un mensaje de solidaridad a Shakira, luego de que muchos compararon a la compositora con la cantante mexicana. "Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del Barrio. Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Estoy contigo porque soy mujer", mencionó en un video que posteó en la misma red social. "Y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. ¿Que te puedo decir? Que le eches muchas ganas. Lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quien vivir. Tienes todo en la vida, así que no te preocupes". Sin duda, Shakira no solo ha realzado un éxito musical, también se ha convertido en un estandarte para muchas mujeres que se han sentido identificadas con su situación. Mientras tanto, "Music Session #53" lleva, hasta el momento, más de 127 millones de vistas a menos de una semana de su lanzamiento.

