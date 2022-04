Eugenio Derbez asegura que está vetado en Televisa Eugenio Derbez notó la ausencia de Televisa en una reciente conferencia de prensa y lo atribuyó a un supuesto veto del gigante televisivo mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Eugenio Derbez sigue cosechando logros profesionales, no olvida sus raíces ni los medios que lo llevaron a ser quién es hoy. Por eso notó la ausencia de Televisa en una reciente conferencia de prensa, lo que atribuyó a un supuesto veto del gigante de la televisión mexicana. En declaraciones a la prensa en la alfombra roja de la película ¿Y cómo es él? en Ciudad de México, el actor y comediante notó que no estaban presentes los periodistas de Televisa. "¡Ah! mira, no está la empresa que me vetó… Pues con razón", dijo Derbez. En ese momento una de las reporteras presente le dice: "Que es donde iniciaste Eugenio". "Sí, pero estoy vetado", fue la respuesta del comediante. Aunque el mexicano no quiso entrar en detalles ni explicó por qué estaba "vetado" de Televisa, dejó saber que no es algo que le preocupa. "No, ay por Dios (no me duele). Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar", sostuvo. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que Televisa podría haber vetado a uno de los que fuera sus grandes rostros, ya que hasta ahora no ha trascendido el posible motivo de esta medida punitiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Derbez mantiene paso firme en su carrera en Hollywood, que en la pasada edición de los premios Oscar lo llevó a subir al escenario como parte del elenco de CODA, ganadora de la estatuilla a mejor película.

