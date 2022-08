Eugenio Derbez tuvo un accidente y tendrá que ser operado: "Las lesiones que sufrió son delicadas" La esposa del comediante, Alessandra Rosaldo, envió un comunicado a través de las redes sociales informando acerca de su estado de salud. "El proceso de recuperación será largo y difícil ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación", explicó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez Credit: Mezcalent Eugenio Derbez se verá obligado a poner en pausa su carrera. El comediante mexicano tendrá que ser intervenido quirúrgicamente "en las próximas horas" luego de sufrir "hace un par de días" un accidente que le provocó lesiones "delicadas". Su esposa, Alessandra Rosaldo, envió este lunes un comunicado a través de las redes sociales informando acerca de su estado de salud. "A nuestra familia, amigos y medios de comunicación: a través de este medio, quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente", informó Rosaldo. "La operación es muy complicada, mas no compromete su salud". La actriz y cantante mexicana dio a conocer que "el proceso de recuperación será largo y difícil ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación". Alessandra Rosaldo Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en un evento en 2021 | Credit: Mezcalent "Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando ya que sabemos el cariño que nos tienen", señaló la vocalista del grupo Sentidos opuestos. "En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo". Eugenio Derbez Eugenio Derbez en un evento en mayo de 2022 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esposa de Derbez explicó que ella tiene "algunos compromisos de trabajo por cumplir" que no puede cancelar, "pero les pido con mucho amor que lo que quieran saber sobre este tema me permitan comunicarlo a través de mis redes sociales". "Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo esté alejado de sus redes sociales y los medios. Gracias por siempre estar cerca de nosotros. Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto", concluyó el comunicado. ¡Pronta recuperación Eugenio!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eugenio Derbez tuvo un accidente y tendrá que ser operado: "Las lesiones que sufrió son delicadas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.