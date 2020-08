¡Eugenio Derbez tiene el secreto para que tu relación perdure! ¿Estás de acuerdo? ¡Ahora también, consejero romántico! El esposo de Alessandra Rosaldo, asegura que tiene el secreto para que las parejas peleen menos y resistan el paso de los años. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez ya ha demostrado que es bueno para muchas cosas. Ya probó que se puede ser cómico, estrella de televisión, productor, actor y triunfar en Hollywood. ¿Quién da más? Ahora también le hemos visto en su faceta de consejero romántico y en una charla compartida en redes con su esposa, el famoso mexicano asegura cómo se debe tratar a la pareja para que las peleas familiares no vayan a más. Image zoom Instagram/Eugenio Derbez Así habló con Alessandra Rosaldo, su esposa desde que contrajeran matrimonio un siete de julio, hace ahora ocho años, de cómo discutir para que el agua no llegue al río. “Yo siempre equiparo la relación de trabajo con la de la pareja, ¿por qué soporto cosas a mi jefe que a mi marido no? Porque te puedes contener. Con la pareja es, qué pues tú qué”, dijo con tono enojón. “Si tú tratas a tu pareja como si fuera tu jefe o como si fuera un compañero de trabajo, yo creo que vas a lograr muchas cosas, porque inmediatamente discutes y contestas desde otro lugar”, aconsejó. Image zoom Instagram / Alessandra Rosaldo “Con el extraño eres respetuoso y tolerante y con el hijo o la pareja hay confianza y dicen que la confianza apesta” dijo recordando el dicho y que si no se habla con respeto, al final “te los llevas entre las patas”. Y así controla el actor el tono de la conversación en las discusiones frente a Aitana: Image zoom Instagram/ Eugenio Derbez “Si nos escuchamos cuando discutes con ganas de arreglar las cosas y no de ganar la discusión, puede ser que tengas un nivel en el que no sea angustiante para tu hijo escucharlos ponerse de acuerdo”, y aclaró: “llamase discusión”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor está muy unido a sus hijos y siente especial debilidad por Aitana. Así celebró esta semana el cumpleaños de su hija menor: “Hace 6 años llegó la pieza del rompecabezas que me faltaba. Feliz cumpleaños a mi princesa Aitana”, escribió enamorado de su pequeña.

