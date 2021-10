Eugenio Derbez celebra el Día de los Muertos y revela cómo transmite las tradiciones a su hija Aitana El actor acaba de debutar como narrador estrella de un video animado de Tequila Patrón sobre la tradicional fiesta originada en México y nos habla de su manera de celebrarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez Tequila patron Dia de los Muertos Credit: Tequila Patrón Cada 1o y 2 de noviembre se celebra El Día de los Muertos, la milenaria tradición originada en México, que desde hace años ha traspasado sus fronteras. El estelar Eugenio Derbez no está ajeno a dichas celebraciones. De hecho recientemente la estrella de la serie Acapulco (Apple TV+) participó en un video animado creado por Tequila Patrón para celebrar el Día de los Muertos. "A mí siempre me ha gustado mucho la tradición de Día de Muertos. Es algo que empecé a inculcarle a mi hija a partir del año pasado; hicimos altar de muertos y nos caracterizamos", explica el actor al hablar sobre este espectacular proyecto de Patrón que está basado en una historia sobre una abeja calavera, de la escritora Isabel Zapata y que cuenta con la animación de los estudios Lugar de Huída. "Pusimos el altar para enseñarle a Aitana a sus abuelos paternos, maternos, y explicarle la tradición del Día de Muertos que se me hace algo único de México", prosigue Derbez sobre la manera en que han decidido continuar la tradición en familia y con su hija menor y su mujer, la cantante Alessandra Rosaldo, especialmente porque desde hace años que ellos viven en Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para mí era muy importante dejar esta herencia a mi hija de que [conociera] las tradiciones mexicanas. No por el hecho de vivir fuera de México las pierda", prosigue el padre de cinco hijos. "Cuando me enteré que Patrón estaba interesado en hacer esta campaña y siendo una marca 100 por ciento mexicana se me hizo como el socio perfecto para invitar a todos [a] que conozcan la tradición del Día de Muertos", afirma. "Cada vez que puedo hablar de las tradiciones de México por eso lo hago: el hecho de poder promover nuestras tradiciones [me da] mucho gusto poder enseñarle al mundo". Los Derbez divirtiéndose a lo grande en 2020 con su hija Aiatan y posando con el atar en honor a los padres del actor, doña Silvia Derbez y Eugenio González Salas: Eugenio Derbez Aitana Derbez Alessandra Rosaldo Día de Muertos 2020 Credit: IG/Aitana_Derbez "Aitiana tiene la suerte de conocer a sus abuelos maternos, pero a mis papás nunca los conoció", explica Derbez sobre el altar de muertos que puso en casa en 2020 y que dedicó a su madre, doña Silvia Derbez, estrella inolvidable de la Época de oro del cine mexicano, y su progenitor, el publicista Eugenio González Salas. Entonces, ¿a quién estará dedicado el altar de muertos de los Derbez para el 2021? "Tengo mil anécdotas de mi papá y mi mamá y casi siempre se lo dedico a ellos", asegura. "Estoy pensando que este año quisiera ampliar un poquito a mis tíos. Creo que voy a empezar a ampliar un poquito la familia".

