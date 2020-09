Eugenio Derbez sobre Donald Trump: "Tenemos que sacar a este señor de la presidencia" El actor mexicano insta a la comunidad latina de Estados Unidos a votar por el candidato demócrata Joe Biden en las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tenso y dividido clima político que se vive en Estados Unidos en vísperas de las próximas elecciones presidenciales el 3 de noviembre ha llevado al actor y comediante Eugenio Derbez a alzar su voz para abogar por la candidatura del candidato demócrata Joe Biden. El mexicano, junto a sus colegas Eva Longoria, Ana Ortíz, Cristela Alonso y Wilmer Valderrama, entre otros, se ha unido a la campaña de redes sociales dirigida a la comunidad latina, #TeamJoeTalks Latino Agenda Series, que insta a los ciudadanos estadounidenses a votar por Biden en las próximas elecciones presidenciales. “Siento que Biden es una persona que entiende que Estados Unidos es un país multicultural y que por lo tanto está gobernando para toda esta gente. Es un [candidato a] presidente que además apoya la ecología, que está viendo para adelante”, comenta el actor a PEOPLE EN ESPAÑOL. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom JC Olivera/Getty Images; OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images Aunque Derbez acepta que Biden no es el candidato presidencial perfecto, asegura que contrario a su contrincante, el presidente Donald Trump, cumple con la mayoría de las cualidades y requisitos para liderar un país que actualmente se encuentra dividido por el racismo. “Lo que más me interesa es que salga Trump. No te voy a decir que estoy loco por Biden, no es que diga yo: ‘Este es el hombre que debe de [ser]’, no. Creo que es mil veces mejor que Trump, creo que es una gran opción, creo que sería un gran presidente", dice. "Lo noto mucho más interesado en todos los puntos que están mal actualmente, como corregir la economía, tener un poquito más de conciencia de saber cómo manejar la crisis del coronavirus, de realmente platicar”. Derbez recordó que Estados Unidos es un país de inmigrantes y que los mandatarios deberían tomar eso en cuenta a la hora de liderar. “En Estados Unidos en donde te pares, en un restaurante, en una tienda departamental, en las calles, en donde sea, ves gente de todo el mundo, de todas las razas, colores y sabores", señala. "No puede un presidente de un país como este ser racista porque estaría gobernando nada más para un 20 por ciento del país, no para el 100 por ciento”. Desde su punto de vista, el controversial y decepcionante primer debate entre Trump y Biden que se realizó la noche del martes fue ganado por Biden. De acuerdo al actor, el ex vice presidente estadounidense durante la administración Obama tiene un plan para ayudar al planeta y limpiar la corrupción y el racismo dentro de algunas agencias de la policía a lo largo y ancho del país. “Nos va a ir mucho mejor a los latinos con Biden”, expresa Derbez. “Repito: no quiere decir que tenga todas las palomitas de candidato perfecto, pero es por mucho, por mucho, mejor candidato que Trump”. Derbez además está haciendo un llamado de unión a la comunidad hispana e instando a que se deje de lado el egoísmo. En vez, hay que practicar la empatía con los compatriotas, dice. “Que sean conscientes de lo que tienen ahorita y que no seamos egoístas”, dice. “Hay que darle la mano a nuestros hermanos, hay que tener compasión. Hay que unirnos más, porque solamente unidos vamos a lograr las metas que queremos. Tenemos que unirnos, tenemos que entender. Yo les pido de verdad a todos los latinos que entendamos que es prioridad nacional, por nosotros, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, tenemos que sacar a este señor de la presidencia. Hagan algo para sacar a este señor del poder porque lo necesitamos como comunidad”. Como parte de la campaña en que están participando, los artistas estarán en vivo a través de las redes sociales todos los jueves del mes de la Herencia Hispana para exponer sus puntos de vista sobre quien debería ocupar la Casa Blanca en enero. Este 1 de octubre, Derbez estará activo con dicho esfuerzo junto a su esposa Alessandra Rosaldo y el ex candidato presidencial Pete Buttigieg.

Close Share options

Close View image Eugenio Derbez sobre Donald Trump: "Tenemos que sacar a este señor de la presidencia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.