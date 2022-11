Eugenio Derbez sufrió una depresión tras accidente Lo ocurrido a Eugenio Derbez que le ocasionó un problema en el hombro que lo ha tenido varios meses en recuperación no fue sencillo de llevar y su estado de ánimo decayó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de agosto de 2022, se dio a conocer que Eugenio Derbez había sufrido un fuerte accidente que le ocasionó un grave problema en el hombro derecho que lo ha tenido inmovilizado por meses y le ha impedido continuar de manera regular en sus proyectos profesionales. Esta situación ocasionó en el actor una depresión que ha podido ir superando con el paso del tiempo. "Estuvo bajoneado [deprimido] los primeros días. Ahorita, lo siento con mucha actitud, con mucha energía y con muchas ganas de salir adelante", reveló José Eduardo, hijo de Derbez, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Fue nada más un mal golpe; unos malos días, malos meses, no pasa nada. Podrá levantar su brazo muchísimo". Respecto al apoyo que el protagonista de la película No se aceptan devoluciones ha recibido por parte de su esposo Alexandra Rosaldo, el joven asegura que, efectivamente, ha cumplido con los votos matrimoniales que juró ante el altar. "[Alexandra Rosaldo lo ha apoyado muchísimo] en las buenas y en las malas. Así juró ante Diosito; ya es cuestión de ella", advirtió. Eugenio Derbez Eugenio Derbez | Credit: Media Punch/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unas semanas, el también productor dio algunos detalles de su proceso de recuperación y reconoció que no ha sido fácil. "Vengo saliendo de mi fisioterapia. Ahí voy", comentó en aquella ocasión. "Voy bien, pero cómo duele. Estoy harto de sentir dolor todos los días. Todos los días es como una tortura. Esto de la terapia física es… está cañón [está fuerte]. Son dos horas de tortura". Eugenio Derbez está retomando poco a poco sus compromisos profesionales; pero aún tiene un largo camino de rehabilitación muscular que recorrer, según ha revelado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eugenio Derbez sufrió una depresión tras accidente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.