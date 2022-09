Alessandra Rosaldo ofrece nuevos detalles del estado de Eugenio Derbez tras su accidente Se conoció que Eugenio Derbez ya habría salido de la intervención quirúrgica, ¡y que resultó exitosa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ayer supimos que Eugenio Derbez sería sometido a una operación tras el accidente que sufrió y que le dejó "delicadas" lesiones. Ahora se conoció que el comediante ya habría salido de la intervención quirúrgica, ¡y que resultó exitosa! "A todos los que han estado pendientes de Eugenio, quiero comunicarles que afortunadamente, después de una larga y complicada cirugía, él se está recuperando", dijo su esposa Alessandra Rosaldo en un nuevo comunicado en redes sociales. "Ayer fue un día muy largo y de muchas emociones, pero gracias a sus incontables muestras de cariño, mensajes, buenos deseos, bendiciones, oraciones, y a la luz que nos enviaron, la cirugía fue un éxito", añadió. Rosaldo explicó que "a partir de ahora empieza su recuperación. El amor que nos envían lo sentimos más cerca y fuerte que nunca y estamos infinitamente agradecidos", dijo. Fue la propia Rosaldo quien este lunes envió un comunicado a través de las redes sociales informando del accidente que tuvo el actor mexicano. "Hace un par de días Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente", informó. "La operación es muy complicada, mas no compromete su salud". Eugenio Derbez Eugenio Derbez | Credit: Terence Patrick/CBS via Getty Images Luego se supo por el presentador Gustavo Adolfo Infante en el show de televisión mexicano Sale el sol que Derbez "estaba en Atlanta, Georgia, con su hijo Vhadir, me parece, se puso un casco de realidad virtual [...] se pegó con algo y se rompió en 10 u 11 pedazos el hombro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo iban a operar allá, pero vieron que estaba polifracturado (y) lo trasladaron a Los Ángeles y esta mañana (de martes) lo operan", añadió. Su esposa ya había asegurado que "el proceso de recuperación será largo y difícil ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación".

