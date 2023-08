"Espero que pronto encontremos un poco de resignación": Eugenio Derbez "roto por dentro" tras la partida de Fiona El comediante mexicano perdió a su "compañera de viajes" y su "cómplice de aventuras". "Nadie estuvo más cerca de mí en estos 11 años que ella", compartió. "Qué difícil va a ser intentar hacer reír cuando uno está roto por dentro". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez Eugenio Derbez | Credit: Momodu Mansaray/Getty Images El humor es la seña de identidad de Eugenio Derbez en su día a día. También en las redes sociales, donde divierte a sus millones de seguidores con sus simpáticas ocurrencias. Este lunes, sin embargo, no hubo risas ni humor, solo tristeza y lágrimas. "El dolor que hoy siento es inmenso", comenzó compartiendo el comediante mexicano desde su perfil de Instagram, donde está a punto de superar los 20 millones de seguidores. El protagonista de éxitos como La familia P. Luche y No se aceptan devoluciones perdió a su fiel compañera de cuatro patas, Fiona, quien caminó a su lado durante los últimos 11 años. Eugenio Derbez Eugenio Derbez y Fiona | Credit: Instagram Fiona Derbez "Estuvo conmigo en cada filmación, en cada proyecto, desvelándose y desmañanándose conmigo. Mi compañera de viajes, mi cómplice de aventuras y la mejor hermana que pudo tener Aitana. Nadie estuvo más cerca de mí en estos 11 años que ella", escribió. El comediante reconoció que iba a ser muy difícil para él irse a trabajar este martes por primera vez sin ella. "Qué difícil va a ser intentar hacer reír, cuando uno está roto por dentro". "Sé que la voy a extrañar cada momento del día", agregó. Derbez agradeció "a todos los que la conocieron y la amaron, a todos los que tocaron su corazón y a todos los que se cruzaron en su camino". "Agradezco a Dios y al universo que nos haya permitido estar a su lado en el momento de partir. Se fue feliz… rodeada de amor, y con una pelota de tenis en la boca". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comediante también tuvo palabras para su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana en estos difíciles momentos. "Gracias Ale y Aitana por haberle dado la mejor familia a Fiona. Espero que pronto encontremos un poco de resignación, sobre todo Aitana que no ha parado de llorar". Aitana Aitana y Fiona | Credit: Instagram Aitana Por último, Derbez dedicó unas emotivas palabras de despedida a Fiona. "Vuela alto mi niña. Para Papá, Mamá y Aitana siempre estarás viva en cada rincón de la casa y de nuestros corazones", concluyó su mensaje.

