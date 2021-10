Eugenio Derbez rompe el silencio sobre el asesinato de Octavio Ocaña y manda contundente mensaje El creador de la serie Vecinos, con la que el joven actor saltó a la fama, ha reaccionado a la sangrienta muerte de su compañero con unas duras palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primera gran oportunidad de Octavio Ocaña vino de la mano de Eugenio Derbez en Vecinos, una serie que hizo historia por sus desternillantes situaciones en las que el incipiente actor de apenas 6 añitos destacó. La muerte a balazos del actor mientras conducía su camioneta este viernes ha consternado al país y provocado la reacción inmediata de muchas personalidades del medio que le conocieron y quisieron. Entre ellas, Eugenio. Su mensaje era uno de los más esperados por la entrañable relación que existía entre ellos. El director, actor y productor finalmente rompió el silencio no solo para despedirle desde el corazón, sino para denunciar la violencia que sigue en vigor actualmente en su país. Con esta tierna foto joven de aquel niño al que regalaría el precioso personaje de Benito, el artista pidió justicia ante la terrible muerte de esta joven promesa que tenía todo la vida por delante. "La violencia, una vez más, nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz, Benito", escribió con indignación. Eugenio Derbez y Octavio Ocaña Eugenio Derbez y Octavio Ocaña | Credit: IG/Eugenio Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Octavio arrancó en la pantalla chica con 5 años de la mano del programa En familia con Chabelo, fue Derbez quien le dio su gran oportunidad en esa maravilla llamada Vecinos. Un día se encontraron en los pasillos y el entonces chiquitín le imitó metiéndose en la piel de su famoso personaje el Longe Moco. Y así surgió el cariño mutuo. Hoy, ese niño convertido en un joven con todas las ilusiones por cumplir, ha sido víctima de la delincuencia callejera poniendo sobre la mesa un tema que sigue arrastrando dolor y dejando víctimas inocentes en el camino. QEPD.

