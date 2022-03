Eugenio Derbez responde a presidente mexicano por campaña ambiental: "No tengo necesidad que alguien me pague" El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se mostró en contra de la iniciativa para salvar una selva mexicana y lanzó acusaciones a participantes como Eugenio Derbez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, diversos famosos y sociedad civil se unieron para protestar contra uno de los tramos de construcción de un megaproyecto gubernamental conocido como Tren Maya que ocasionaría fuertes daños ecológicos; lo que se pretende es que se cambie la ruta del tramo 5 para evitar dicha afectación y se realicen los estudios pertinentes para evitar un desastre natural. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vio este pronunciamiento como un ataque directo en contra de su administración y acusó a los participantes a la campaña haber sido contratados. "No siento que tengan vocación ecologista, es más por dinero, o porque están en contra de nosotros", aseguró en su conferencia matutina diaria conocida como La mañanera. Ante ello, Eugenio Derbez, quien es uno de los participantes, respondió a los ataques del primer mandatario de su país natal; asegurando que solo se pretende salvar la selva porque esta obra ocasionará la contaminación del agua de los cenotes y los ríos subterráneos. "No tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que apoye cierto movimiento o a cierto partido; al contrario, son apartidista porque partidos van y partidos vienen y el país no cambia", advirtió en el noticiario mexicano de Ciro Gómez Leyva (Radio Fórmula). El actor aclaró que "estoy haciendo esto porque nos contactaron los ambientalistas, la gente local en un grito de auxilio" y "lo ha único que pedimos es que se hagan los estudios ambientales necesarios y se cumpla la ley". Y se pronunció en contra del intento por denostar una campaña ciudadana que de seguir como está planeada "va a ser un ecocidio". Eugenio Derbez y Andrés Manuel López Obrador Eugenio Derbez y Andrés Manuel López Obrador | Credit: Paul Archuleta/Getty Images; Hector Vivas/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Somos un colectivo voluntario de ciudadanos y ciudadanas preocupadas por esta situación. Aclaró que nadie nos contrató, nadie nos pagó. No hay bandera política; siempre lo he dicho no soy de ningún partido", enfatizó. "Me duele que descalifiquen. El león cree que todos son de su condición, no recibo sobres amarillos [es una forma de señalar a quienes se reciben pagos ilícitos]. No necesito eso, me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México, punto". Eugenio Derbez advierte que "seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya" y con otras labores sociales de su interés. De momento, está preparándose para asistir el próximo domingo 27 de marzo de 2022 a la entrega del premio Oscar.

