Eugenio Derbez regresa tras su operación Tras estar hospitalizado y haber mantenido silencio sobre su situación de salud, Eugenio Derbez reaparece. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, se dio a conocer que Eugenio Derbez estaba hospitalizado a causa de un accidente que sufrió con un videojuego. A partir de aquel momento, sus familiares y el propio actor fueron herméticos respecto a su estado de salud, aunque explicaban que se encontraba fuera de peligro y estable. Tras un largo silencio, ahora el protagonista de la película No se aceptan devoluciones reapareció con un emotivo mensaje de cumpleaños para su esposa Alessandra Rosaldo. "Celebro y agradezco tu vida Alexandra Rosaldo", escribió Derbez en su cuenta de Instagram. "Tu amor, tu paciencia, tu lealtad, tu entrega y amor incondicional. Agradezco tus manos que sostienen las mías, sobre todo en momentos difíciles como estos.Gracias por caminar junto a mí, en las buenas y en las malas. Este año no puedo festejar tu cumpleaños como te lo mereces, pero celebro tu vida más que nunca. ¡Te amo infinito! Feliz cumpleaños princesa de mi cuento". El también productor acompañó el texto con un video donde se ve a la pareja en diferentes momentos y termina con un "Feliz Cumpleaños". Como fondo musical se escucha el tema Until I found you de Stephen Sánchez. Eugenio Derbez Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante reaccionó ante este amoroso gesto. "Te amo con toda mi alma amor mío y nada me hace más feliz que festejar contigo, tomados de la mano, viendo pelis con Aitana y comiendo pizza los tres. No hay más. ¡Gracias por tanto!", comentó Rosaldo en respuesta. Los internautas reaccionaron a este festejo del comediante hacia su cónyuge. "Que lindas palabras y sentimientos ese es el ¡¡¡verdadero amor!!! ¡¡¡Dios los Bendiga y los guarde!!! A tan lindos seres humanos"; "Lo máximo de pareja"; "Wow ese es el mejor regalo que una mujer puede recibir", y "¡¡Feliz vida a ambos!! Que bueno saber que estas mejor Eugenio Derbez y que lindo verlos unidos siempre", fueron algunos comentarios. Quizá después Alessandra Rosaldo o Eugenio Derbez revelen cómo celebraron este cumpleaños.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eugenio Derbez regresa tras su operación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.