Eugenio Derbez complicado de salud: hay que reemplazar el hombro derecho y tiene mucho dolor Eugenio Derbez cumple 61 años este viernes y tendrá que pasar su cumpleaños en cama recuperándose de su reciente accidente. ¡Acá los detalles de su estado de salud! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy, cuando Eugenio Derbez cumple 61 años, tendrá que pasar su cumpleaños en cama. Luego de varios días del accidente que lo llevó al salón de operaciones, su esposa Alessandra Rosaldo afirmó que no ha sido nada sencillo, y que lo más probable sea que uno de los hombros del comediante mexicano tenga que ser reemplazado. "Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que reemplazar el hombro derecho", dijo Rosaldo a los medios de prensa a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, a donde viajó por cuestiones profesionales. Mientras ella no pueda estar con su esposo, él estará bajo los cuidados de su suegra Gabriela Barrero y su hija, Aitana. "Está mi mamá cuidándolo, Aitana está llenándolo de besos y estamos apapachándolo mucho. Está bien, con mucho dolor, pero está bien, creo que esa es la peor parte que se tiene que quedar quieto", dijo la cantante. Eugenio Derbez Eugenio Derbez | Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images A pesar de que este 2 de septiembre Derbez pasará un cumpleaños muy inusual, su familia hará todo para que se siente feliz. "Va a estar megaapapachado, megaabrazado, besado y cobijado, así que amor no le va a faltar", dijo su esposa. También comunicó que han sido muchas las muestras de cariño y apoyo por parte de amigos, colegas y los seguidores del actor, al go de lo cual él se siente muy agradecido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que agradece profundamente todas las muestras de cariño, el celular lo tuvimos que apagar porque no dejaba de sonar, que está muy conmovido por eso, por todo lo que ha recibido de mensajes, de muestras de amor, de cariño, de luz, de verdad lo que pusimos en el comunicado es cierto, se ha sentido un amor tan grande, que eso ha sido hermoso", sostuvo.

