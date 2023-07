Eugenio Derbez reaparece en redes y sorprende con su aspecto juvenil: "Pensé que era [tu hijo] Vadhir" El actor compartió imágenes del regalo que le hizo su esposa Alessandra Rosaldo por sus 11 años de casados "¡¡Te ves más joven ahora que cuando te casaste!!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez Credit: IG/Eugenio Derbez En agosto próximo se cumplirá un año del accidente que sufrió Eugenio Derbez que le ocasióno serios problemas de salud y le dejó secuelas, incluyendo una fuerte depresión. Aún así Derbez no se ha ausentado de las redes donde este domingo apareció causando sorpresa entre los fans por su juvenil aspecto. Luciendo una camiseta negra y el cabello más corto de lo acostumbrado el hijo de la inolvidable Silvia Derbez mostró el tierno regalo que le hizo su mujer, Alessandra Rosaldo, por sus 11 años de matrimonio. Los fans celebraron con el estelar de Acapulco (Aplle TV+) pero no pudieron pasar por alto el hecho de que Derbez lucía muy juvenil. "¡¡Te ves más joven ahora que cuando te casaste!!", comentaron en sus redes. ""Yo pensé que era [tu hijo] Vadhir", exclamó otro seguidor del comediante. Eugenio Derbez Credit: IG/Eugenio Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el post Derbez aparece con el rostro completamente afeitado , sin el clásico look scruffy que últimamente lo caracteriza con un poco de barba color sal y pimienta ¿será eso lo que se ve distinto?

