"¿De qué sirvió la educación que te di?". Eugenio Derbez reacciona al topless de su hija Aislinn La actriz compartió un semidesnudo en redes anunciando su nuevo proyecto laboral y su padre no se quedó callado. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El topless de Aislinn Derbez en redes ha dado para mucho. Si primero era su ex, Mauricio Ochmann, quien comentaba la sexy foto, luego llegó el turno de su padre, Eugenio Derbez, que fue mucho 'menos agradable'. Ver a su hija ligerita de ropa ante tantos millones de miradas le hizo reaccionar con unas palabras que nos dejaron de piedra. Pero conociendo el sentido del humor del actor, rápidamente nos dimos cuenta de que se trataba de una broma. Al menos eso es lo que parece. Aún siendo irónico, el papi le cantó las cuarenta a su hija a la que regañó como si todavía fuese su niña pequeña. "Por Dios, un poco de pudor", comenzaba el comentario. "¿De qué sirvió la educación que te di?". Hasta se ofreció a darle dinero si el problema era que no tenía para ropa. Aunque por un momento nos asustamos, está claro que el artista echó mano de su faceta cómica para dirigirse a su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aislinn anunciaba que próximamente arrancaba una nueva aventura profesional. Se trata de un podcast personal donde abordará temas que tienen que ver con los problemas del ser humano, sus miedos, sus inseguridades y esos asuntos que a todos nos interesan. Mauricio, el padre de su hija Kailani, fue el primero en piropearla y también felicitarla por esta gran iniciativa. El no estar juntos como pareja les ha unido y son un ejemplo de cómo se puede ser amigos y respetarse a pesar de pasar por una separación. Enhorabuena. Advertisement

