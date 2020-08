¡Eugenio Derbez puesto en evidencia por su hija Aislinn por culpa de una broma! Aislinn Derbez grabó a su papá en un momento vulnerable y puede decirse que a él no le dio tanta risa como a ella... ¡Mira su reacción! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy se celebró el Día de los Abuelos y Aislinn Derbez no pudo aguantarse las ganas de gastar una broma a su papá, el rey de los bromistas, Eugenio Derbez. El abuelo de Kailani Ochmann fue sorprendido por su hija mientras se quedaba dormido viendo su celular en una postura poco favorecedora, con las lentes a medio caer y la cabeza colgando. Aislinn no dudo en compartir el clip para que tal momento quedara enmarcado para la posteridad, broma que no le hizo demasiada gracia al genio mexicano de la comedia. https://www.instagram.com/p/CEcmUnYgYyT/ “Cuando se empieza a notar la edad”, escribió Aislinn sobre su story. Al entender lo que estaba pasando, Eugenio Derbez, se disculpó: “Estoy cansado…”, pero tan pronto se espabiló un poco más, reaccionó: “¡Déjame en paz! ¡Qué estúpida!”. Cuando su hija le contestó que eran cosas de la edad, él respondió: “¿Cuál edad? Me voy a vengar de ti, te voy a agarrar dormida pa’ que vean lo que es canela…”, le amenazó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom IG Aislinn Derbez Así celebró por su parte el protagonista de cintas como How To Be a Latin Lover el Día de los Abuelos, compartiendo un tierno retrato con su hermosa nieta entre sus brazos, fruto de la relación entre su hija Aislinn y el actor Mauricio Ochmann. https://www.instagram.com/p/CEcTGmch3bE/ “Malcriar a un nieto es la mejor forma de vengarnos de los berrinches que nos hicieron los hijos”, dijo en el tono de humor que siempre le acompaña. Las actrices Ana Martín y Sandra Echeverria también quisieron felicitarle en su día y dejaron sendos comentarios bajo la linda foto.

