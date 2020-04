¿Reconciliación a la vista? Eugenio Derbez publica foto de Victoria Ruffo El comediante mexicano revolucionó las redes sociales al publicar una imagen en su Instagram en la que aparece su ex en compañía de su hijo José Eduardo Derbez. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Victoria Ruffo sigue estando muy presente en la vida de su ex Eugenio Derbez, al menos en sus redes sociales. Si hace unos días el reconocido comediante mexicano publicaba una imagen a través de su perfil de Instagram en la que hacía mofa del coronavirus que sufrió semanas atrás el esposo de la actriz; ahora el protagonista de la taquillera película 'No se aceptan devoluciones' ha vuelto a publicar otra foto, esta vez con la propia Ruffo como protagonista. Con motivo del cumpleaños número 28 de su hijo José Eduardo, Derbez compartió este martes una instantánea en la que aparece la heroína de exitosas telenovelas como Simplemente María, La madrastra y Corona de lágrimas acompañada de su primogénito de la época en la que el comediante aún tenía buena relación con su ex. "El pequeño Armando Hoyos sacándole un seno a la maestra", escribió en tono de broma Derbez junto a la instantánea en la que José Eduardo aparece caracterizado de uno de los personajes más reconocidos de su carrera mientras Ruffo figura como su maestra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores, como se veía venir, no se hicieron esperar. "Victoria Ruffo en el Instagram de Eugenio, creo que ya lo he visto todo", comentó sorprendida una de las más de 14 millones de personas que siguen a Derbez en Instagram. "Alguien va a estar en problemas con la Ruffo", se puede leer en otro de los más de 3 mil comentarios que inundaron en apenas unas horas la publicación. Algunos seguidores del actor, incluso, se interesaron por conocer cómo reaccionaría Alessandra Rosaldo al ver la foto de Victoria publicada en el Instagram de su pareja. "¿Alessandra no se molesta que publiques una foto de tu ex y encima de Victoria?", se preguntó otra fan del también productor y guionista de cine, teatro y televisión. Advertisement

