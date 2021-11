Eugenio Derbez manda mensaje a Carmen Salinas: "Rezo porque regrese, porque salga de esto" Eugenio Derbez mandó un mensaje a Carmen Salinas, quien sigue luchando por su vida en el hospital. El actor, comediante y cineasta mexicano, quien compartió créditos con Salinas en las películas Bajo la misma luna y The Valet, habla sobre el estado de salud de la actriz mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez mandó un emotivo mensaje a Carmen Salinas para darle fuerza durante esta crisis de salud. El actor, comediante y cineasta mexicano de 60 años dijo a Mezcal TV: "Es una joya Carmelita, ojalá salga de esto lo más pronto posible". Los actores coincidieron hace años en la filmación de Bajo la misma luna, y más recientemente, en la película The Valet. "La última película que hizo Carmelita fue conmigo. Estuve con ella casi un mes filmando", dijo Derbez. "Cuando salga la película yo les puedo asegurar que es uno de los mejores trabajos que ha hecho Carmen Salinas. Yo tenía una ilusión de que la viera, yo le mandaba mensajes, le decía 'tienes que ver la película'", añadió. Derbez asegura que reza por su salud. "Rezo de verdad porque la pueda ver, rezo porque regrese, porque salga de esto y pueda verse, porque creo que es uno de los mejores trabajos que ha hecho en su carrera", dijo. Carmen Salinas y Eugenio Derbez Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Derbez dijo que le ofreció su ayuda a la familia de Salinas, de 82 años, quien sigue luchando por su vida en el hospital. "Cuando hablé con su sobrino le dije: 'Por favor, si hay algo en lo que podamos ayudar, si hay algún especialista, aunque esté fuera de México, avísanos y yo con mucho gusto trataré de hacer lo posible por ayudarla'; porque es una gloria nacional Carmelita y en lo que yo pueda ayudar, aquí estoy", aseguró. La actriz y cantante Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, también ha estado enferma, aunque no entró en detalles sobre su condición y asegura que se ha recuperado. "[Estoy] muchísimo mejor, ha sido un año en ese sentido para mí, de manera muy individual, complicado, pero ya estoy del otro lado", dijo a Mezcal TV. "Estar aquí y tener la oportunidad de formar parte de '90's Pop Tour' y subirme al escenario otra vez, es alimento para el alma".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eugenio Derbez manda mensaje a Carmen Salinas: "Rezo porque regrese, porque salga de esto"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.