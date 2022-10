Eugenio Derbez revela el infierno que atraviesa tras fracturarse el hombro: "Es como una tortura" Estos están siendo unos meses difíciles para el actor mexicano Eugenio Derbez, cuya fulgurante carrera en Hollywood se ha visto interrumpida por una grave lesión que lo tiene en lágrimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez habló por primera vez del doloroso proceso de recuperación que sigue desde hace alrededor de dos meses tras fracturarse el hombro derecho y que lo tiene hasta llorando. El actor compartió con sus seguidores detalles de su rehabilitación y reveló lo más difícil que ha tenido que enfrentar durante este proceso. A pesar de seguir las instrucciones médicas al pie de la letra y ver una gran mejoría con la ayuda de profesionales, Derbez confesó que el dolor no cesa y que ya está cansado de soportarlo diariamente. "Vengo saliendo de mi fisioterapia. Ahí voy. Vengo aquí con mi chofer de lujo", comentó en una transmisión en vivo en sus redes sociales, refiriéndose a su esposa Alessandra Rosaldo. "Voy bien, pero cómo duele. Estoy harto de sentir dolor todos los días. Todos los días es como una tortura. Esto de la terapia física es…está cañón. Son dos horas de tortura". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin pena, el actor confesó que no puede evitar las lágrimas durante su sesión de ejercicios, debido al intenso dolor y explicó los movimientos que es forzado a hacer. "[Se trata] de estirarte los músculos hasta romper el músculo, hasta lograr que recuperes el movimiento sobre una herida que duele mucho. Entonces, lloro todos los días, lloro. Se me salen las lágrimas", dijo. Rosaldo, quien iba al volante, inmediatamente lo animó y le reiteró que su fortaleza y perseverancia lo convertían en su superhéroe. "Sí [lloras], pero por eso eres mi superhéroe, porque lo haces, lo sigues haciendo y porque ahí está la clave de tu recuperación, mi amor", dijo la cantante, pidiendo apoyo para su esposo. "Porras equipo, porras para este guapo. Muchas porras para este guapo por favor". El accidente ocurrido a finales de agosto, mientras jugaba con un visor de realidad virtual, le provocó 15 fracturas en su brazo y hombro, que por el momento le impiden movilidad y soltura, y para lo cual realiza alrededor de 20 ejercicios diarios. Derbez ha tomado el incidente de una manera positiva, asegurando que su caída fue una señal del universo para obligarlo a detener su ritmo de vida, luego de encadenar un proyecto tras otro desde su desembarco en Hollywood. "Creo que este accidente pasó por eso, de alguna manera era el universo o quizá mi alma pidiendo parar, nomás que sí se le pasó la mano", dijo en septiembre en sus redes sociales.

