Si Eugenio Derbez tuviera que definirse a sí mismo con una sola palabra, sería "perfeccionista". Esto, según dice, es una cualidad y es un defecto. Pero ha sido su afán de perfección lo que lo llevó a triunfar primero en su México natal, y luego llegar a los podios de Hollywood.

Su más reciente película, The Valet, es una comedia romántica dirigida por Richard Wong y que protagoniza junto a Samara Weaving. Cuenta la historia de Antonio, un encargado de estacionamiento que es contratado para salir con una actriz.

Más allá de la producción disponible en Hulu, ¿qué tienen en común Eugenio Derbez y su personaje? ¿Cuánto se parece el mexicano a Antonio?

"Mucho, aunque no lo creas", dice el actor a People en Español. "Yo soy muy tímido en la vida real, no creas que soy de los que andan en fiestas, no soy extrovertido, soy al revés, soy muy introvertido, entonces si me ves en una fiesta verás que no soy de los que está bailando y gritando. No, estoy en un rincón sin hablar, observando, callado, muy como Antonio. Hay una escena en la película en la que Antonio está en una alfombra roja y no sabe ni hablar, no quiere ni hablar. Bueno, me pasó en mis primeras alfombras rojas cuando llegué a Estados Unidos, me daba muchísimo miedo no entender lo que me preguntaran o no encontrar las palabras. Yo pasaba las rojas como Antonio".

Pero como mismo decía, Eugenio ha ido camino a la perfección, o al hemos eso trata. Por ejemplo, el idioma inglés fue una barrera que tuvo que vencer cuando llegó a Hollywood. "Me costaba mucho trabajo, tenía yo como lo básico. Y he ido aprendiendo poco a poquito, he ido perfeccionándolo. Todavía me falta mucho, pero ahí voy poco a poco", dice.

No obstante, en muchas de las publicaciones del actor en redes sociales es criticado porque escribe en inglés, y algunos lo tildan de haber olvidado sus raíces mexicanas.

"Es al revés, si te fijas todas mis películas tienen que ver con los latinos, tienen que ver con mi país, pero me estoy internacionalizando, estoy creciendo, salí de México para crecer, salí de México para tener una audiencia mucho más global, y pues como todos sabemos las películas que se hacen en Hollywood y que llegan al mundo entero normalmente son en inglés y se hacen en inglés, porque es el idioma que más se habla en el mundo. Entonces yo le vería con este otro lente. Estoy tratando de romper con todas las reglas americanas para meter español en todos mis trabajos", sostiene.

La de Eugenio, como la de muchos latinos en Estados Unidos, ha sido una lucha constante por reivindicar a la comunidad latina en este país, que por años ha sido vista a través del lente de los estereotipos. Algo, sin embargo, ha cambiado con el tiempo y el esfuerzo de muchos.

"Cuando yo empecé a intentar venir a Estados Unidos ser latino era un problema, no te contrataban tan fácilmente. Ahora es al revés, ahora siento que estamos de moda los latinos. Ahora hay que ser inclusivos, diversos. Desde que Salma Hayek empezó a estar en Hollywood nos empezaron a ver diferente. Me da gusto, me da mucho gusto que ya nos tomen en cuenta de una manera diferente", dice.

Después de una exitosa carrera que incluye decenas de shows televisivos, películas u obras de teatro, el actor mexicano no olvida quién fue cuando en los años noventa hizo Al derecho y al Derbez, un programa de comedia mexicano que muchos recordarán haber visto por Televisa. Luego de tanto tiempo, Eugenio afirma que sigue siendo el mismo, aunque con otras aspiraciones.

"Es raro, porque en esencia sigo siendo el mismo, de alguna manera el otro día justamente estaba yo pensando en eso, en mi evolución, y creo que sigo siendo el mismo, pero con mucha más experiencia, mucho más maduro y con ganas de expandirme, no nada más de quedarme en la comedia", apunta.

"Creo que el Eugenio de ahora es mucho más completo, con el mismo sentido del humor, pero también con ganas de explorar otros sentimientos, de tocar corazones. No nada más de hacer reír, sino también de tocar el corazón de otras personas y de hacer trabajos un poco más profundos con tres dimensiones, no nada más una, sino que ahora te rías, pero también sientas, pienses, llores, que te muevan muchas más emociones de lo que en un principio mis programas lograban, que era nada más hacer reír", sostiene.

Y es que Eugenio se ha dedicado la mayor parte de su vida a hacer reír a los demás. Aunque cualquier pensaría que la comedia es un desparpajo, realmente el actor piensa que no hay nada más serio que la risa.

"Yo creo que la comedia cumple una labor social de no solamente divertir, sino también de educar. Y creo que es la mejor manera de educar, a través de la risa. Cada vez que me preguntan que de dónde saco mis ideas para algún sketch o para algo cómico, la gente piensa que salen de ideas divertidas. Y digo no, es al revés, siempre salen de las cosas que me molestan, de las cosas que veo que están mal", reflexiona.