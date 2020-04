Eugenio Derbez causa controversia al hacer una petición de auxilio por el coronavirus Eugenio Derbez solicitó apoyo para clínicas en México que no cuentan con los insumos suficientes para atender a los pacientes con COVID-19, ni para proteger al personal. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una fuerte controversia se ha generado tras el video que Eugenio Derbez publicó solicitando ayuda a nombre de un amigo médico mexicano ante la falta de equipo para atender a la gente con coronavirus. “Les voy a leer esta carta que acaba de publicar, en el Facebook, mi amigo el doctor Faustino Ruvalcaba, de la clínica 20 del Seguro Social en Tijuana. Y dice así…”, explicó Derbez en el audiovisual que posteó en su cuenta de Instagram. “‘En nombre de todos mis compañeros de la clínica número 20 del IMSS, aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir AUXILIO’”. RELACIONADO: La OMS: el coronavirus ya es oficialmente una pandemia Image zoom Dicho doctor pide apoyo porque “sin insumos no podemos trabajar; sin material no podemos ayudar a toda esa gente que nos necesita”. Y dan una lista del equipo que requieren. “‘No contamos con el equipo y material para poder protegernos’”, agregó. “‘Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para poder conseguir equipo. Sin embargo, no podemos estar haciendo uso constante de ese dinero ya que nuestras familias necesitan nuestro ingreso. Estamos por entrar en fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada. Nuestros superiores, resulta que están incapacitados TODOS’”. Tras la publicación de este video, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Baja California, aseguraron que se trataba de una noticia falsa. “IMSS BC informa: sobre mensaje en Whatsapp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eugenio Derbez no se quedó callado y respondió con un nuevo video. “Acabo de colgar el teléfono con los doctores allá en la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad”, advirtió en su cuenta de Twitter. “Si hay órdenes de que digan lo contrario, pues ya no está en mí. Estoy pasando el recado. Lo único que quiero es ayudar a la comunidad”. Por su parte el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez, dio a conocer a los medios de comunicación que sí hay carencias de insumos médicos. Advertisement

