Eugenio Derbez se sincera sobre la relación con su exyerno Mauricio Ochmann Por primera vez, Eugenio Derbez da a conocer cuál es tipo de trato que mantiene con Mauricio Ochmann. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras cuatro años de matrimonio y una hija en común, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron separarse de manera definitiva. Si bien mantienen una buena amistad, mucho se ha rumorado de que el padre de la actriz, Eugenio Derbez se había distanciado de su exyerno; por ello, el intérprete de Bernardo Villalobos Mr. V en la película CODA decidió hablar abiertamente sobre la relación que mantiene con quien fuera esposo de su hija mayor. "Justo es eso, creo que hay que tener la madurez suficiente para saber que aunque una relación se rompa [refiriéndose al matrimonio de Aislinn y Mauricio], no por ello vamos a dejarnos de hablar u odiarnos", mencionó Derbez a los medios de comunicación. "Al contrario, le agradezco por todos los años que hizo feliz a mi hija]; luego no se entendieron, pero lo sigo queriendo mucho y, aparte, se me hace un hombre muy talentoso". De hecho la relación es tan buena, que el protagonista de la película No se aceptan devoluciones decidió contratar en plan estelar de su más reciente filme como productor titulado ¿Y cómo es él?, justamente, a Ochmann, de quien, como mencionó reconoce su capacidad interpretativa. "Escogí a Omar [Chaparro] y a Mauricio [Ochmann] porque se me hace que ahorita son actores más hot del cine mexicano", advirtió. Aislinn Derbez Mauricio Ochmann Credit: (Todd Williamson/Getty Images for Pantelion Films) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Mauricio Ochmann también dejó claro qué hay un excelente trato con su ex suegro. "Personalmente nos llevamos muy bien y profesionalmente también. Está increíble", dijo. En otros temas, Eugenio Derbez dio a conocer que, tal como se había rumorado, Televisa lo había vetado por negarse a darles una entrevista en una de sus emisiones. Pese a ello, aseguró que lo tiene sin cuidado. "Me han vetado [de Televisa]. Mira no está la empresa [entre los medios de comunicación presentes] que me vetó", comentó. "Por Dios, ya no me preocupa".

