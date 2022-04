Eugenio Derbez llora con mensaje de su hija Aislinn. "Me doy cuenta de cuántos errores cometí", dice el actor. En entrevista con Jorge Ramos en su nuevo programa Algo personal, Eugenio Derbez habla de su rol de padre y se emociona al punto de llorar al ver este mensaje de su hija, la actriz Aislinn Derbez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Eugenio Derbez se le aguaron los ojos al escuchar un mensaje que su hija Aislinn Derbez le grabó en video. En entrevista con Jorge Ramos en su nuevo programa Algo personal (ViX) el actor y director mexicano habló de su rol de padre. "Gracias por siempre querer que nuestra familia esté unida, por hacer todo lo posible, todo lo que está en tus manos para que siempre nos juntemos y nos veamos y convivamos y estemos juntos", dijo Aislinn a su padre. "Te lo agradezco, agradezco ese esfuerzo. Sé que cada vez más es más importante para ti que estemos unidos, que nos veamos. También quiero agradecerte por todo lo que significas en mi vida, por ser ese mejor amigo que he tenido desde que era niña". La estrella de Coda, How To Be a Latin Lover y Bajo la misma luna —acompañado de su esposa, la actriz Alessandra Ronaldo— se conmueve hasta las lágrimas al escuchar a su hija. "Me has salvado de muchas cosas, has estado ahí en mis peores momentos. Siempre está ahí dando —no sé si muy buenos consejos— pero haces lo mejor que puedes", confiesa risueña. "El punto es que siempre me apoyas. Siempre sé que cuento contigo, sé que estás ahí pase lo que pase". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eugenio Derbez Credit: (Todd Williamson/Getty Images for Pantelion Films) Eugenio Derbez reflexiona con Jorge Ramos sobre su vida familiar. "Con mis hijos cuando nacieron estaba yo muy joven y siento que no les di, y les quedé a deber", admite el comediante. "Ahora que nació Aitana me doy cuenta de cuántos errores cometí". Cuando Ramos le pregunta "¿eres mejor papá ahora que hace 20 o 30 [años]?". "Definitivamente", responde Derbez, agradeciendo que su esposa Alessandra Rosaldo lo "educa" a diario en su rol de padre. "Con mis pobres hijos [mayores] no fui el papá que creo que ahora soy", admite. Eugenio Derbez Credit: (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Derbez lamenta no haber estado más presente años atrás. "Como padre puedes cometer muchos errores pero lo que más importa a tu hijo es que estés con ellos", dice. "Yo entré en esta idea de 'estoy trabajando para ellos'", recuerda, pensando en comprarlos un coche, un regalo, un departamento o una casa. "Yo les estaba quitando a su papá para darles una casa que al final de cuentas no les interesa", reconoce. "A ellos les da igual cuando eres rico, cuando eres pobre, lo importante es el tiempo que compartes con tus hijos y eso lo entendí muy tarde. Es por eso que ahora hago todo lo posible por juntarlos, por estar cerca de ellos, por darles esa familia que no les pude dar cuando era yo más joven".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eugenio Derbez llora con mensaje de su hija Aislinn. "Me doy cuenta de cuántos errores cometí", dice el actor.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.