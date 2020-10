Eugenio Derbez revela que su hija Aislinn Derbez no quería separarse de Mauricio Ochmann ¿Qué pasó? Mira las reveladoras declaraciones de Eugenio Derbez sobre la separación de su hija Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor, comediante y director mexicano Eugenio Derbez habló con Suelta la sopa (Telemundo) sobre su reality show De viaje con los Derbez para Amazon Prime Video. "Era mucho más invasivo de lo que esperábamos", confesó sobre la docuserie que seguía a la familia en viajes por el mundo, mostrando su intimidad. "Fue muy fuerte, fue una buena experiencia, muy dura para toda la familia, trajo algunas consecuencias". La estrella de la comedia Overboard considera que este reality show aceleró la ruptura de su hija Aislinn Derbez y el actor Mauricio Ochmann. "Ahí creo que empezó de alguna manera el deterioro de la relación de Aislinn con Mau", reveló. Image zoom (Todd Williamson/Getty Images for Pantelion Films) Tras hablar de este tema con su hija Aislinn, ella le dijo sobre el fin de su matrimonio: "Yo creo que la serie fue un catalizador. Creo que sí hubiéramos acabado separados tarde o temprano, pero fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Victor Chavez/WireImage) Eugenio Derbez admite que dudó si había hecho bien al exponer las vidas privadas de su familia en este show. "Yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o había hecho mal con haber hecho este viaje, pero a final de cuentas creo que fue una buena idea y lo que tenía que suceder en cinco años, quizás sucedió en uno", dijo sobre el divorcio de los padres de su nieta Kailani Ochmann Derbez, de 2 años. El actor de la película Dora y la ciudad perdida cuenta que durante su viaje familiar vio un cambio en su hija Aislinn Derbez, quien estaba teniendo una crisis matrimonial. "Yo en el viaje se lo dije: 'Tú eras otra persona. No eras la niña simpática, ligera, espiritual, tranquila'. Mi hija era paz y amor", recuerda". Según él, tras volver a la soltería, hoy Aislinn ha vuelto a sonreír. "Pasó por esta etapa dolorosa porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella la que tomó la decisión, pero dijo: 'bueno Ok, la respeto' y ha trabajado mucho en ella. Hoy en día la veo muy contenta, la veo muy feliz".

