Eugenio Derbez revela el dramático momento en que casi pierde a uno de sus hijos: "De milagro está vivo" Eugenio Derbez recuerda conmovido el accidente que sufrió uno de sus hijos durante unas vacaciones en Jamaica que casi le cuesta la vida. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las grabaciones de su reality show De Viaje Con Los Derbez: Jamaica, Eugenio Derbez pasó un gran susto. Uno de sus hijos, Vadhir Derbez, sufrió un "terrible accidente" y Eugenio afirma que "de milagro está vivo". "En la filmación de esta temporada hubo un accidente del que no habíamos hablado", dijo el actor, comediante y productor mexicano. "Tuvo un accidente muy fuerte, muy grave. Lo quisimos mantener en privado. Mi hijo Vadhir un día de descanso él insistió en que quería ir a volar en un parapente, un paracaídas con motor. Luego tuvo otro accidente gravísimo que de milagro está vivo". Esto ocurrió el pasado verano. El propio Eugenio sufrió un grave accidente en agosto del 2022 en el que se destrozó el hombro mientras jugaba un juego de realidad virtual. Este dramático incidente ocurrió unos 10 días después del accidente de Vadhir, cuando ya habían terminado de grabar el reality show. "Fue muy fuerte para nosotros. En un lapso de dos semanas tuvimos estos accidentes terribles", recuerda Eugenio, quien confiesa que sufrió depresión en esta época. Alessandra Rosaldo Credit: (JC Olivera/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas traumáticas vivencias unieron aún más a los Derbez. "Fue sanador. Ale y yo nos volvimos más unidos a raíz del accidente. Fue mi enfermera, ella me atendió, me curó, me daba de comer, me llevaba al baño, todo. Nos unió mucho el accidente y darme cuenta que puedo perder la vida en cualquier segundo", dijo Eugenio. Eugenio Derbez Credit: (Phillip Faraone/WireImage) Ver a su hijo al borde la muerte fue algo que lo marcó. "Y después ver lo que le pasó a Vadhir, que yo hubo momentos en los que juré que ya no contaba con él", añadió Eugenio. "Fueron momentos muy duros para mí esos dos eventos en el año". Eugenio Derbez Credit: (Anna Webber/Getty Images for IllumiNative) De Viaje Con Los Derbez: Jamaica estrena el 7 de abril por ViX.

