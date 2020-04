Eugenio Derbez confiesa el dolor que guarda en su corazón: "Me ha costado mucho soltarlo"

Si algo caracteriza a Eugenio Derbez es su extraordinario sentido del humor. El reconocido comediante mexicano siempre está mostrando su lado más divertido a través de las redes sociales. Pero no todo es risa y diversión en la vida del protagonista de la taquillera película 'No se aceptan devoluciones'. El también director y productor abrió este martes su corazón durante el show El break de las 7, que se transmite en vivo por la página de Facebook de Univision Famosos a las 7 p.m., hora del Este, y habló sobre lo doloroso que fue para él no haber podido ver crecer a su hijo José Eduardo Derbez, fruto de su fallida relación con Victoria Ruffo.

Image zoom Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez y Eugenio Derbez Mezcalent (x3)

"Lo que siempre me ha tenido muy dolido es el no poder haber visto crecer a mi hijo, el que me hayan quitado la patria potestad y que me hayan tenido una orden de restricción, que yo no me haya podido acercar a mi hijo en tantos años es algo que lo lleva uno tatuado", se sinceró Derbez, quien tiene más de 14 millones de seguidores en Instagram. "Es muy difícil, es como si de repente te meten a la cárcel y dejas de ver crecer a tus hijos por culpa de algo que no cometiste y eso es algo que me ha costado mucho soltarlo. Ya sé que me hace daño, ya sé que no debo de hacerlo, pero me perdí de ver crecer a mi hijo por nada más porque sí, porque se pudo", agregó.

Tras muchos años sin tener apenas comunicación con José Eduardo, el comediante reconoció que es ahora cuando está recuperando el tiempo perdido con su hijo.

"A raíz del viaje a Marruecos José Eduardo y yo conectamos como nunca y ahorita lo siento, siento a José Eduardo más cercano que nunca y más conectado que nunca", aseveró. "De hecho por eso me gusta ayudarlo y siempre me habla […]. Antes no lo hacía, él llevaba su vida por su lado pero ahora estamos conectados mucho, me pregunta mucho, me pide consejos…”, compartió con mucha felicidad y orgullo la actual pareja de Alessandra Rosaldo.