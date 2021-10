Eugenio Derbez sobre Andrea Legarreta: "Ya está muy chupada" Eugenio Derbez hizo un comentario chistoso un poco ácido sobre Andrea Legarreta que causó sorpresa y críticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Legarreta y Eugenio Derbez Credit: Paul Archuleta/Getty Images; Mezcalent.com Eugenio Derbez ha hecho un comentario que no le ha agradado particularmente a los fans de Andrea Lagarreta. Luego de que Televisa estrenara la nueva temporada de Las estrellas bailan, el comediante hizo un comentario un poco ácido sobre la presentadora de Hoy. Todo sucedió este lunes luego del estreno del programa, cuando varios famosos intervinieron en una sesión matutina para enviar sus buenos deseos a los nuevos participantes. No obstante, Derbez fue un poco más allá y dejó a todos pasmados con su comentario. Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta El comediante se preguntó, a modo de broma, por qué a Lagarreta le llamaban en el show "la juez de caramelo". También dijo que los jueces del programa eran "de segunda". "Unos jueces de segunda, de segunda temporada porque está la juez de caramelo… ¿por qué le dicen de caramelo? Ya está muy chupada", dijo Derbez. Luego el mexicano agregó: "Con la juez de caramelo que es un dulce con todos. No se la pierdan, va a estar buenísima, muy divertida". Andrea Legarreta y Eugenio Derbez Credit: Paul Archuleta/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque muchos se han tomado a mal el comentario de Derbez, lo cierto es que Lagarreta no le hizo mucho caso y explicó que la llamaban "caramelo" porque es muy dulce con los concursantes.

