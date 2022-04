Eugenio Derbez aclara el motivo por el que fue vetado de Televisa: "Eso es falso" Después de varias especulaciones de su censura en la cadena mexicana, el actor salió a la palestra para desmentir algunas y confirmar qué pudo haberle llevado al veto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo empezó como una broma y ha terminado con un mar de rumores falsos y especulaciones. Así que Eugenio Derbez, a quien siempre le gusta dejar las cosas claras, ha decidido hablar alto y claro sobre su veto en Televisa. Todo empezaba en la presentación en México de su película ¿Y cómo es él? Al no ver por allí a los periodistas del famoso canal de las Estrellas, se le ocurrió bromear al respecto mencionando el veto del que es víctima. Todo en clave de humor. A partir de ahí la locura. Visto que las cosas se han sacado de contexto e inventado situaciones que nada tienen que ver con la realidad, el actor por fin ha dado un paso al frente para contar su verdad, o al menos una parte. ¿Qué pasó entonces para que la cadena más grande de su país no cubra nada de lo que él hace e ignoren sus éxitos? Él sí parece saberlo, aunque sea imaginárselo. Eugenio Derbez Eugenio Derbez | Credit: Mezcalent "Dicen que estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca. Eso es falso. Yo llevo dando entrevistas a TV Azteca desde que estaba en Televisa", arrancó su mensaje para aclarar que esto no tiene nada que ver con la realidad. El motivo es otro y parece que de mucha altura. "No lo aclaré porque nadie me preguntó... La razón no se dice abiertamente pero creo que es más que obvia, piénsenle", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El doble juego de palabras del actor volvió a ser muy criticado pues, aunque todos se pueden imaginar por dónde van los tiros, no terminó de confirmarlo del todo, quizás para evitar peores consecuencias o simplemente para no abrir más frentes. Todas las pistas van en dirección a un posible político del país. Al menos así lo dedujeron los seguidores del artista y algún que otro periodista al ver su mensaje. Si bien no aclara al cien por cien ni le pone nombre al asunto, se asumió que el no simpatizar con posibles altas esferas pudo haberle llevado a esta situación. "Por ir en contra de ya saben quién", escribió el especialista en espectáculos Poncho Pérez en sus historias de Instagram con la foto del político en cuestión. El misterio cada vez está más cerca de ser desvelado del todo.

