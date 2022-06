"Tengo mucho rencor": Eugenio Derbez confiesa por qué aún no ha podido reconciliarse con su ex Victoria Ruffo El comediante mexicano abrió como nunca su corazón en una reciente entrevista para el programa La mesa caliente (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez Eugenio Derbez en La mesa caliente | Credit: La mesa caliente Eugenio Derbez ha hablado en muchas entrevistas sobre su ex Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo, pero pocas veces lo había hecho de una manera tan sincera como lo hizo este miércoles en el programa La mesa caliente (Telemundo). El comediante mexicano abrió de par en par su corazón en una conversación con la periodista Verónica Bastos en la que destapó el rencor que todavía le guarda a la actriz mexicana. "¿Hay posibilidad de reconciliación entre ustedes dos algún día Eugenio?", le preguntó la también conductora de origen costarricense. Eugenio Derbez Eugenio Derbez y Verónica Bastos en La mesa caliente | Credit: La mesa caliente "Es una buena pregunta. Mira, te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidarlo", reconoció Derbez. "No vi la infancia de mi hijo". El protagonista de exitosas películas como 'Cómo ser un latin lover' señaló que durante muchos años solo pudo estar enterado de lo que sucedía con su hijo a través de lo que se contaba en las revistas. "Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate a través de las revistas de chismes y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo", se sinceró el intérprete de 60 años. Derbez aseveró que la grabación de la serie De viaje con los Derbez, en la que pudo convivir de una manera especial con todos sus hijos, supuso una terapia para él que le ayudó a "soltar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como que 'oigan hablen alguna cosa que tengan ahí atorada' y la hablamos. Entonces ha funcionado bastante bien como terapia", admitió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Tengo mucho rencor": Eugenio Derbez confiesa por qué aún no ha podido reconciliarse con su ex Victoria Ruffo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.