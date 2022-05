¡Eugenio Derbez muestra cómo subió su nivel de vida y las redes reaccionan! Para librarse de los ataques recibidos en su última polémica alrededor de su mansión, el actor impactó con imágenes de su hogar ¡y la confesión acerca de los nuevos amigos de Aitana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez es uno de los latinos que más brilla en Hollywood y un cómico legendario para sus compatriotas mexicanos. Pese a sus éxitos continuados en la ciudad de las estrellas, el actor ha enfrentado recientemente varias polémicas en su país natal, siendo la última de ellas los ataques recibidos por una supuesta mansión millonaria que el histrión habría adquirido recientemente en California. Después de escuchar todo tipo de comentarios acerca de su supuesta riqueza y responder al presidente de México por sus acusaciones acerca de una campaña medioambiental, el histrión recurrió a su famoso sentido del humor para presumir su supuesta nueva residencia en Los Ángeles, algo que la gente celebró siguiendo el chiste y creando nuevos memes exagerados. El actor llegó a asegurar que alquila niños para que jueguen con su hija pequeña: "Aquí la alberca de la casa que dicen que me acabo de comprar. (Los niños los contrato para jugar con Aitana)", aclaró. Derbez Alberca Credit: Twitter Eugenio Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aquí una foto de la casa que dicen que acabó de comprar", se burlaba el chistoso protagonista de How to be a Latin Lover, mostrando una imagen del famoso Taj Mahal. Eugenio Derbez casa Credit: Twitter Eugenio Derbez Las imágenes de sus nuevos jardines palaciegos, también causaron las risas de sus seguidores en Twitter. Derbez jardin Credit: Twitter Eugenio Derbez Los fanáticos de Derbez continuaron con la broma y compartieron otros supuestos aposentos del actor, como este enorme acuario: "¿Por qué no revelas que compraste una pecera para la habitación de Aitana?", escribió uno de sus seguidores. "Ya se filtró la foto, ten cuidado, alguno de los 55 sirvientes que contrataste está tomando fotos espía". Eugenio Derbez acuario Credit: Twitter Eugenio Derbez "Se filtró hasta la casa del perro", bromeaba alguien más: Eugenio Derbez casa perro Credit: Twitter Eugenio Derbez Recientemente, Eugenio Derbez habló como nunca antes acerca de su relación con Alessandra Rosaldo en una nueva entrevista. Eugenio Derbez Credit: David Livingston/Getty Images También se emocionó con un mensaje de Aislinn Derbez y entendió cuántos errores había cometido de joven.

