¡Eugenio Derbez se burla del coronavirus del esposo de su ex Victoria Ruffo! Eugenio Derbez generó controversia al dar a conocer una broma donde hace mofa del coronavirus que sufrió el esposo de su expareja sentimental Victoria Ruffo. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A finales de marzo, Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo dio a conocer que había dado positivo en la prueba de COVID-19; incluso, narró su mala experiencia ante esta enfermedad. Ahora, Eugenio Derbez, expareja sentimental de la actriz, aprovechó este tema para bromear al respecto. Image zoom El comediante dio a conocer un dibujo animado de él, caracterizado de su personaje de diablito, y en su pecho porta un cartel que dice “Yo abracé a Omar Fayad”, en referencia a que el coronavirus pide distancia social. En la imagen, el protagonista de la película No se aceptan devoluciones muestra cara de preocupación y tiene las manos entrelazadas. “¿Quién es el verdadero Diablito? ¿Éste?”, escribió Derbez para acompañar el dibujo. “¿El fan que me lo mandó? O ¿Yo que lo reposteo?”. RELACIONADO: ¿Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reconcilian? Image zoom Los usuarios de inmediato reaccionaron ante esta imagen; algunos lo felicitaron por el ingenio, mientras otros mostraron su preocupación por la reacción de la protagonista de la telenovela La fiera. “Este Diablito me encanta como todos tus personajes”, dijo un fanática. “Me imagino la expresión de Victoria [Ruffo] cuando vea esto”, mencionó un cibernauta. “Jajajajajajajajajajajaja Le va a dar el soponcio a Victoria!!!!”, comentó una seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes salieron en defensa de la actriz. “Hay chistes que ya no te quedan; respeta ya estás viejo. Tú no olvidas a Victoria Ruffo tus chistes de muy mal gusto”, expresó una fanática. “Vives al pendiente de tu ex Victoria”. “Un claro ejemplo de la ignorancia; creo que no es un tema para estar haciendo chistes y mucho menos para la persona que ha estado para tu hijo todos estos años”, advirtió alguien más. “Tu eres el diablillo!!! Lo que pasa es que aún amas a Victoria, jajaja. Tiras la piedra y escondes la mano”, agregó otra persona. Los comentarios a favor y en contra continúan. Y hasta el momento, no hay ninguna reacción por parte de Victoria Ruffo ni del aludido Omar Fayad. Advertisement

