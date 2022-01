Eugenio Derbez asegura que Victoria Ruffo sabía de la boda falsa que tuvieron Por primera vez, Eugenio Derbez relata a detalles qué hubo detrás de la polémica sobre la supuesta boda falsa que tuvo con Victoria Ruffo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez estuvo plagada de polémicas. Una de ellas, fue la boda de la pareja, debido a que fue falsa. Si bien, la primera siempre ha sostenido que fue engañada, el comediante asegura que la actriz estaba al tanto de que no sería una ceremonia real. "Esto lo voy a contar porque es un tema que, de verdad, me puede mucho, me duele mucho. Porque he cargado con esto toda la vida. Hasta fecha, todo mundo, siempre que hablan de una boda, me dicen 'como tú y tu boda falsa'", confesó . "Cuando me iba a casar con Alessadra [Rosaldo], hablando con [mi hijo] José Eduardo le dije 'quiero un regalo de bodas; quiero que hables con tu mamá [Victoria Ruffo] y quiero que le digas que por favor diga la verdad, es todo lo que quiero, ese sería mi mejor regalo de bodas", explicó. "Además, si no lo hace, un día, de verdad, voy a hacer algo y la voy a exponer. Habló con ella y dijo 'no, lo voy a hacer'. Y hasta la fecha no lo ha querido hacer". Así, el protagonista de la película No se aceptan devoluciones narró cómo ocurrió todo. "¿Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente importante que tiene alrededor? O sea, ¿tú crees que su mamá no sabía? ¿Sus amigos no sabían?", advirtió. [Victoria Ruffo] "me dice: 'Vamos a casarnos. Vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar y no tenemos porque decirles del acta de matrimonio'. Vamos a decirles que nos casamos y punto, si acaso nos compramos unos anillos". Eugenio Derbez y Victoria Ruffo Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras comprar las argollas, el también productor organizó una fiesta sorpresa para llevar a cabo el falso enlace matrimonial, con ayuda de la familia de la protagonista de la telenovela Corona de lágrimas y la inclusión de un amigo actor, de ambos, para fingir como sacerdote,. "Me la llevo con engaños y la llevó a la terraza, salimos al lugar donde estaban todos los invitados y con una grabadora pusieron la marcha nupcial, entonces llega esta mujer y ve a todos sus amigos [y pregunta] '¿qué hacen aquí?' [Todos gritaron] '¡Sorpresa!'", relató. "Llega mi representante con el vestido de novia, ella venía con sus jeans, se mete en el vestido, se lo pone, se lo amarramos con masking tape porque le quedaba gigantesco, se cagó de la risa", relató. "Cuando nos separamos Victoria y yo, quiero suponer que el abogado le dijo… vamos a demandarlo por daño moral". Eugenio Derbez mencionó que tras la separación inició una batalla legal con Victoria Ruffo que incluyó perder la patria potestad de José Eduardo. "Lo que más me dolió es que me quitaran a mi hijo", concluyó.

