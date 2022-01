Eugenio Derbez revela que no quería ser papá de Aislinn La paternidad llegó a Eugenio Derbez cuando era muy joven y ahora revela cómo fue el momento en el que se enteró que tendría un bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Eugenio Derbez debutó como padre de una niña, a quien puso por nombre Aislinn. En aquel entonces, tenía 23 años y una relación sentimental con una actriz de nombre Gabriela Michele. El actor no quería tener la responsabilidad de un hijo. Ahora, el también productor cuenta cómo vivió ese momento. "Yo tenía 23 años, y la verdad es que [Gabriela] y yo nos llevábamos muy mal. Y cuando me dice 'estoy embarazada', sentí que se acabó el mundo. Dije: 'Mi carrera, mis sueños, todo, hasta aquí llegaron. Se acabaron'", relató en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Y me apaniqué [asusté] y le dije 'no quiero ser papá'. Entonces ella dijo 'vete, no quiero volverte a ver. Yo voy a tener a mi hija, no quiero saber nada de ti'", agregó. "Le dije 'no quiero tener un hijo; ande un hijo mío por ahí. No quiero ser papá'. Estaba aterrorizado. No quería ser papá, ella sí. Nos pelamos aún más. Acabamos separándonos. Luego cuando la niña nació, intentamos medio regresar, porque tenía muy claro que no quería dejar un hijo, hija por ahí regado, yo quería hacerme responsable". El comediante tuvo que hacer de todo para poderla mantener; incluyendo, trabajar en la calle mientras lograba una oportunidad como actor. "No tenía en qué caerme muerto, estudiaba cine, vivía con mis papás. No tenía idea de lo que era trabajar", confesó. "Me acabé yendo a vivir con [Gabriela] un tiempo; lo intentamos, pero no funcionó", relató. "Para lograr mantener a Aislinn, sacar algo de dinero, trabajé de limpiaparabrisas". Aislinn Derbez and father Eugenio Derbez Credit: Todd Williamson/Getty Images para Pantelion Films SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Posteriormente, Eugenio Derbez "trabajé de mesero y ahí me fue muy bien" y poco a poco obtuvo oportunidades en la televisión. Pese a todo, está convencido que Aislinn ha sido el mejor regalo de su vida. "Siempre me sentí culpable y nunca se lo he ocultado [a Aislinn], esta historia". "Obviamente, Aislinn ha sido mi mejor maestra y la mejor cosa que me ha pasado", mencionó. "Aislinn se convirtió en lo mejor que no quería que me pasara".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eugenio Derbez revela que no quería ser papá de Aislinn

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.