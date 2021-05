Eugenio Derbez asegura que no volverá a hablar con Victoria Ruffo “Papá, si me muero háblale a mi mamá”, le imploró José Eduardo a su padre Eugenio Derbez. ¡Mira lo que le respondió! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En un avance de la nueva temporada de la serie De viaje con los Derbez, el actor y comediante Eugenio Derbez dijo que no iba a hablar más con su exesposa Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo. En el video de promoción de los nuevos capítulos del show en el que la familia se va a acampar la montaña y practican deportes extremos, el joven asustado le hace una petición a su papá antes de lanzarse al vacío desde un puente. "Papá, si me muero háblale a mi mamá", dice José Eduardo, a lo que el patriarca de la familia contestó: "No, ni así le voy a hablar". El primer avance del reality show inicia con una toma panorámica de unas imponentes montañas y de la familia en un río practicando rafting. La serie estará disponible en Estados Unidos y Puerto Rico a partir del 20 de mayo a través del servicio de streaming premium en español Pantaya, mientras que a nivel internacional se verá por Amazon Prime. El único ausente de esta temporada será el actor Mauricio Ochmann, quien después de la primera temporada se separó de Aislinn Derbez. En la temporada pasada, la familia viajó a Marruecos y este año harán un recorrido por algunos de lo parques más emblemáticos y espectaculares de los Estados Unidos, así lo informó el protagonista de How to be a latin lover en sus redes. La familia repleta de estrellas incluye a la esposa de Eugenio Derbez, la actriz Alessandra Rosaldo, y a su pequeña y encantadora hija Aitana; a los hijos mayores de Derbez, los actores Vadhir y José Eduardo, y su hija, la actriz y empresaria Aislinn Derbez, además debutando en esta temporada, Fiona, la mascota de la familia. "¡Qué oso! Esta vez nos verán al natural porque decidimos viajar a parques naturales de Estados Unidos para desnudar nuestros sentimientos", escribió Derbez en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las diferencias entre sus padres, José Eduardo mantiene una cercana relación con ambos y no dejó pasar por alto el Día de las madres. "Te amo tanto, madre mía. Feliz día. Gracias por tanto", le escribió a su progenitora a través de las redes.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Eugenio Derbez asegura que no volverá a hablar con Victoria Ruffo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.