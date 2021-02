Close

Eugenio Derbez agrandará la familia: el actor revela que adoptará junto a su esposa Alessandra Rosaldo Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo tienen planes de agrandar la familia. Si bien ya tienen a Aitana, una hija biológica juntos, el actor mexicano dice que adoptarán. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tienen planes de adoptar. El actor y director mexicano reveló la noticia en un video en Instagram titulado: "comunicado: adopción". En este, la estrella de las comedias Overboard, How To Be a Latin Lover y Instructions Not Included confiesa que será padre nuevamente por medio de la adopción. "Como bien saben en el mundo del entretenimiento hay muchos artistas que han decidido adoptar y lo hacen con la más genuina intención de ayudar y de poner su granito de arena en este mundo tan complicado. Después de mucho pensarlo y de hablarlo con Alessandra, mi mujer, decidimos finalmente dar el paso". Derbez —quien ya es padre de Aitana, de 6 años junto a Rosaldo, de 49— añadió en el video: "como sé que esta noticia saldrá en todos lados, prefiero ser yo quien les de los detalles de esta adopción. En las próximas horas les haremos saber toda la información completa". El humorista mexicano también es padre de la actriz Aislinn Derbez, el cantante y actor Vadhir Derbez y el actor e influencer José Eduardo Derbez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (Gregg DeGuire/WireImage) Por ahora la pareja no ha revelado detalles de la adopción —si se trata de un niño, niña o más de uno— ni la edad del nuevo o nuevos integrantes de la familia. Hasta ahora, la cantante y actriz, esposa del actor, no ha publicado nada al respecto en sus redes sociales. Los seguidores de Derbez en Instagram han quedado sorprendidos y esperando más detalles. "Seguro es una broma", opinó una seguidora. "Ojalá no sea broma, con eso no se juega", comentó otro. Seguiremos esta noticia en desarrollo.

