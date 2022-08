Dan más detalles del estado de salud de Eugenio Derbez En medio de muchas cosas aún por esclarecer, se ha proporcionado más información acerca del estado de salud de Eugenio Derbez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos se encuentran preocupados por el accidente que causó lesiones "delicadas" a Eugenio Derbez, según comunicó su propia familia. Ahora, en medio de muchas cosas aún por esclarecer del incidente, han salido a relucir actualizaciones de su estado de salud. "Estaba en Atlanta, Georgia, con su hijo Vhadir, me parece, se puso un casco de realidad virtual [...] se pegó con algo y se rompió en 10 u 11 pedazos el hombro", aseguró el presentador Gustavo Adolfo Infante en el show de televisión mexicano Sale el sol, tras hablar con José Eduardo, el hijo menor del comediante. "Lo iban a operar allá, pero vieron que estaba polifracturado (y) lo trasladaron a Los Ángeles y esta mañana (de martes) lo operan", añadió. Por su parte, su esposa Alessandra Rosaldo confirmó a Despierta América que la familia estaba preocupada por la situación. Eugenio Derbez Eugenio Derbez | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic "Efectivamente, reafirma todo lo que dice (el comunicado): están preocupados, él está sedado, quizás un poco nervioso, pero está bien", dijeron en el programa. Este miércoles Rosaldo comunicó a través de redes sociales que Derbez iba a ser intervenido quirúrgicamente tras lesionarse en un accidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente", dijo. "La operación es muy complicada, mas no compromete su salud". También indicó que "el proceso de recuperación será largo y difícil ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Dan más detalles del estado de salud de Eugenio Derbez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.