Eugenia Cauduro revela la verdadera razón que la hizo subir de peso Por primera vez, Eugenia Cauduro abre su corazón y da a conocer su lucha contra el sobrepeso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varios años, Eugenia Cauduro ha mantenido una fuerte batalla contra la báscula. Incluso, llegó a tener varias decenas de kilos extras; lo cual, le ocasionó una serie de problemas emocionales. Ahora, la actriz revela por primera vez la razón que la hizo ganar tantos kilos de más; se trata de la depresión que le ocasionó la separación de su esposo Enrique Morán. "Me separo embarazada, cuando me doy cuenta de esto estaba embarazada de Luciana y fue la gran depresión que me llevó a subir más de 33 kilos, mi ilusión de vida era hacer una familia, soy pro familia, soy muy hogareña, me veía envejeciendo con el padre de mis hijos", mencionó al canal TLNovelas. "Ese sueño que era el sueño de mi vida, cuando lo ves que se está desdibujando y cayendo en pedazos fue muy difícil, encontré en la comida una gran aliada". La tristeza ocasionada por el divorcio hacía que la intérprete de Cielo Sánchez Gómez en la telenovela Amor dividido fuera tal, que su forma de comer preocupó a sus hijos y ahí fue cuando decidió poner una solución a definitiva a su conflicto emocional. "[Mis hijos] empiezan a darse cuenta de que mamá tiene un problema, un día le pregunto a Patricio: '¿Oye, amor, eres feliz?', me dice: 'Sí, má, bueno, me faltaría una cosa para ser feliz'; eso me confrontó muy fuerte, la respuesta de mi hijo fue 'Tener una mamá delgada', madr**s, fue un madrazo. Fue un madrazo que mi hijo me diga: 'Lo que me hace falta para ser feliz es tener una mamá delgada', dejé mi hamburguesa", confesó. Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Eugenia Cauduro ha logrado perder peso y continúa en la lucha por tener el cuerpo ideal para ella.

