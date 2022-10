Eugenia Cauduro revela la razón de su divorcio Es bien sabido que Eugenia Cauduro llevó una relación con el padre de sus dos hijos que terminó en una separación definitiva. Por primera vez, la actriz da detalles de lo ocurrido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante algún tiempo, Eugenia Cauduro ha dado a conocer algunos pasajes difíciles de su vida y las razones de sus conflictos con el sobrepeso. Ahora, vuelve a abrir su corazón y revela las razones que la llevaron a separarse del padre de sus hijos. "Conocí a un hombre, el papá de mis hijos, yo tenía 34 años y muchas ganas de ser mamá. Un hombre con una personalidad muy padre, una platica muy padre. En ese momento, hicimos un clic increíble. Me embaracé muy pronto", relató al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). "No se dio y nos separamos". Fue la propia actriz quien descubrió que estaba siendo engañada por su pareja sentimental. "Estaba embarazada de Luciana [mi hija menor]. Si fue el motivo [la infidelidad]; no estuvo padre. Me fui a grabar a Miami [Estados Unidos]. Bueno, son cosas que pasan, no es el único. Solo que hubiera preferido que no pasara o me lo dijera", advirtió. "Nos fuimos a una boda y, ni modo, la verdad cae por su propio peso. Ahí estaba la persona con la que estaba teniendo una relación y los encuentro discutiendo. Pregunto que está pasando '¿por qué estás invitando a cenar a esta guapa?'. El dice 'estás loca, no pasa nada'; se fue y me quedé con ella. Una mujerzasa, tipaza. Nunca subestimen a las mujeres", continuó. "Y me soltó la sopa. Lloré y lloré. Quería echarme al mar, porque esto era en la playa. Me regresé y se acabó". Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta situación ocasionó una gran depresión en Eugenia Cauduro porque "no está padre tener un proyecto de vida, donde te enteras de la traición". Así quiso seguir con su vida. "Dije no me voy a tirar ni al alcohol, ni a las drogas, ni a la fiesta, ni a la nada; voy a estar de pie para mis hijos; lo cual, es lo que toda la vida he querido: ser mamá", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eugenia Cauduro revela la razón de su divorcio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.