Eugenia Cauduro revela que casi pierde la vida en un incendio: "Muy milagroso" Por primera vez, Eugenia Cauduro narra el momento en el que estuvo a punto de morir a causa de un gran incendio del que fue protagonista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Eugenia Cauduro ha contado diversos episodios personales que han sido fuertes y marcaron su vida tales como su divorcio, la lucha que ha mantenido con el sobrepeso, algunos romances importantes, entre otros detalles íntimos. Sin embargo, la intérprete de Loreta Ortiz de Torreblanca en la telenovela en Pienso en ti nunca había relatado que pasó por experiencias que la han tenido al borde de la muerte. "He tenido encuentros cercanos con la muerte; un accidente, un incendio. Cosas fuertes, vaya, no he hablado mucho de mi pasado, pero estoy, cien por ciento, segura que si estoy aquí es porque tengo una misión", reveló Cauduro a los medios de comunicación. "No soy religiosa, pero soy muy creyente y muy agradecida con mi Señor, con mi Ser superior por mantenerme aquí la verdad". Así la actriz, por primera vez, narra el momento en el que estuvo a punto de morir en el mencionado incendio que destruyó el lugar en el cual residía. "Se me incendió un departamento, hace muchos años, se incendió todo menos donde me quedé dormida", relató. Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muy milagroso. Me despertaron los vecinos, estaba todo lleno de fuego y donde estaba dormida, ahí había un ángel. Me pude hacer intoxicado, me llevaron al hospital. Estaba toda negra, ya me había respirado el teléfono; los discos, [de vinilo que tenía a mi lado], ya se habían derretido", continuó. "El doctor me dijo 'científicamente, ya no tendrías ni que estar aquí'. Ahí me entero que la gente que en los incendios, tristemente ha fallecido, ni lo sienten". Ahora, Eugenia Cauduro enfatizó que está convencida de la suerte que ha tenido de salvarse ante esta y otras situaciones extremas es porque debe cumplir algo en la tierra.

