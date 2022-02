Actriz de Televisa asegura que su sobrepeso la ayudó a salir adelante Eugenia Cauduro confesó las razones por las que ganó varios kilos y cómo ha podido lidiar con esta situación en una industria donde el aspecto físico en parte fundamental de las oportunidades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La carrera de Eugenia Cauduro inició como modelo; incluso, su belleza indiscutible y escultural figura la llevaron a convertirse en imagen de Televisa por algún tiempo. Posteriormente, se diversificó y se convirtió en actriz. Todo parecía marchar sin mayor problema y con trabajo constante; sin embargo, su vida a nivel personal y profesional tuvo un vuelco importante cuando su cuerpo empezó a cambiar; así, a causa de depresiones y trastornos alimenticios ganó varios kilos de peso que agudizaron otros conflictos emocionales. "Fui modelo y me cuidé, pero probé un chocolate y ahí mi vida cambió, desarrollé una adicción tremenda [al azúcar]", reveló Cauduro al diario mexicano El Universal. "Mi subida de peso fue por rechazar esa idea [de estar con una pareja], pero hoy no, ya bajé 20 kilos". Pese a esta situación que podría haber resultado el fin de su participación en televisión, donde es habitual que prevalezca el culto a una buena apariencia, la mexicana convirtió su aspecto en una nueva plataforma para continuar desarrollando su arte histriónico y tener participaciones habituales en diversos proyectos de la pantalla chica. "Mi imperfección me ha dado la trayectoria perfecta; la oportunidad de interpretar personajes de gordita, y nos lo podría haber podido hacer si siempre tuviera el físico de una modelo", advirtió. Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la fecha, Eugenia Cauduro suma más de una veintena de telenovelas, una película y participaciones en diversos programas de comedia y unitarios. Incluso, también probó suerte como conductora. Así, que ha sabido manejar adecuadamente esta situación relacionada con su cuerpo que podría haber significado el fin de su profesión. Ahora, interpreta a Cielo Sánchez Robles en el melodrama Amor dividido.

