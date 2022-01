Eternals, Exatlón, ¿Quién es la máscara? y más propuestas interesantes para esta semana Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda semanal y no te aburras ni un minuto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Eternals desde la comodidad de tu casa eternals marvel dvd blu ray Credit: Marvel Eternals debuta en todas las principales plataformas digitales el 12 de enero y en 4K Ultra HD, Blu-ray y en DVD el 15 de febrero. La película de Marvel Studios, protagonizada por Salma Hayek, Gemma Chan y Richard Madden, sigue a un grupo de antiguos héroes procedentes de más allá de las estrellas que había protegido a la Tierra desde el comienzo de la humanidad. Cuando unas criaturas monstruosas llamadas Deviants ––que durante mucho tiempo se pensaba que habían quedado sepultadas en la historia–– protagonizan un misterioso regreso, los Eternals estarán obligados a reunirse para defender de nuevo a la humanidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Exatlón Estados Unidos, la competencia más feroz Exatlón Estados Unidos: todo lo que tienes que saber sobre la nueva temporada de la competencia deportiva Frederik Oldenburg y Marisela "Chelly" Cantú | Credit: Telemundo Con novedosos y rigurosos circuitos y obstáculos nocturnos nunca antes vistos, Exatlón Estados Unidos está de regreso con una nueva y excitante temporada a partir del lunes, 17 de enero a las 7pm/6c por Telemundo.La nueva temporada de Exatlón Estados Unidos, conducido por Frederik Oldenburg junto a Marisela "Chelly" Cantú como comentarista deportiva, contará con 24 nuevos atletas de alto calibre, quienes vivirán aislados del mundo exterior sin acceso al internet, redes sociales, TV y teléfonos celulares. ¿Quién es la máscara? quien es las mascara univision Credit: Univision ¿Quién es la máscara?, la exitosa competencia de canto en la que populares celebridades presentan fabulosas actuaciones disfrazadas de personajes divertidos, volvió a las pantallas de Univision. La actriz Mónica Huarte, los cantantes Carlos Rivera y Yuri, y el actor y creador de contenido Juanpa Zurita colaborarán para descubrir la identidad de las celebridades enmascaradas. Todos los domingos a las 8 p.m. Este por Univision. Con los pelos de punta Si eres fan de las películas de suspenso y terror, te recomendamos Scream, en cines el 14 de enero. 25 años después de que una racha de asesinatos brutales conmocionara a la tranquila ciudad de Woodsboro, un nuevo asesino imitador se ha puesto la máscara de Ghostface para resucitar secretos del pasado. Líder indiscutible j balvin YouTube Billion Views Club safari Credit: Cortesía El cantante colombiano J Balvin consolida aún más su lugar como el líder indiscutible del YouTube Billion Views Club con la mayor cantidad de videos (11) como artista principal, invitado o colaborador que alcanzan más de mil millones de vistas. Con el video de su sencillo de 2016, "Safari" con Pharrell Williams, BIA y Sky; J Balvin superó los mil millones de vistas a nivel global.

