Serie turca Secretos de sangre El martes, 23 de mayo a las 9pm/8c llegará a la pantalla de Telemundo la exitosa serie turca Secretos de sangre protagonizada por Pinar Deniz y Kaan Urgancıoğlu. La serie, que se ha convertido en un fenómeno global, relata la historia de una abogada y un fiscal cuyos caminos se cruzan durante la investigación de un crimen, desarrollando en el camino una historia de amor inolvidable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Baila y goza en la gira de Carlos Vives gira carlos vives 2023 Credit: Coetesía Carlos Vives anunció su nuevo espectáculo, 'El Tour de los 30', representando el viaje hacia sus raíces y los hitos que lo convirtieron en un embajador del sonido colombiano en todo el mundo. Siguiendo el lanzamiento de su álbum, Escalona: nunca se había grabado así, la gira exclusiva de nueve espectáculos comienza el 19 de agosto en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York, y culmina el 5 de noviembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Los boletos ya están disponibles en carlosvives.com J Balvin ingresa al universo Fast X con "Toretto" El artista colombiano J Balvin ingresa al universo Fast X con su nuevo tema musical "Toretto", que cuenta con la participación de Vin Diesel. El video rinde homenaje a la historia de la franquicia y su afinidad por los autos, la velocidad y los lazos familiares con una cinematografía llamativa. La película de acción estrena en salas de cine del país el 19 de mayo.

