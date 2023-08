La Lista VIP: estreno de Minas de pasión con Livia Brito, nueva canción de SIE7E y EIX y más Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que no te puedes perder esta semana: Minas de pasión con Livia Brito y Osvaldo de León Minas de pasión, protagonizado por Livia Brito y Osvaldo de León, se estrenará el 29 de agosto, a las 10p/9c por Univision. La telenovela capturará los corazones de las audiencias en EE.UU. con una historia imperdible que se enfoca en mujeres de voluntad fuerte en un mundo de hombres, el prejuicio del estatus social y el amor verdadero. El drama también cuenta con la actuación de los reconocidos intérpretes Cynthia Klitbo, Cesar Évora, Alejandro Camacho, Zaira Pérez, Sara Quintana, Rodrigo Murray, Aleida Cervantes y Karyme Lozano, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SIE7E y EIX: acordes que reviven un amor pasado en "Bailando con el recuerdo" Con un tema lleno de recuerdos y sentimientos ante el fin de una relación, el cantautor boricua Sie7e se une al artista urbano Eix para presentar el tema "Bailando con el recuerdo". Al ritmo de una mezcla perfecta entre afrobeat y reggae, tal como describe el artista, este tema trae un sonido sumamente refrescante y unas líricas que revelan las luchas internas que una persona enfrenta ante la ausencia de un amor, bailando simbólicamente con los recuerdos de esa persona. Gira de Mora El cantautor y productor del género urbano puertorriqueño Mora estará viajando por los Estados Unidos para presentar su aclamada música en un show lleno de energía y la estética que lo caracterizan. Producida por Live Nation, la gira de nueve ciudades comienza el viernes 24 de noviembre en House Of Blues en Orlando haciendo paradas a través de los Estados Unidos en ciudades como San Diego, Houston, Nueva York y más antes de terminar el domingo 10 de diciembre en Chicago en House Of Blues. Los boletos estarán disponibles a través de preventa Spotify Artist comenzando el miércoles 23 de agosto a las 10 AM hora local. Preventas adicionales se darán durante la semana antes de la venta general que iniciará el viernes 25 de agosto a las 10 AM en LiveNation.com.

