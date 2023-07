No te lo pierdas: el estreno de Barbie, Premios Juventud, y más ¿Sin planes para esta semana? ¡No te pierdas estas propuestas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No te pierdas estas propuestas ¡La Lista VIP! ¡Barbie llega a las salas de cine! Vivir en Barbie Land es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial completa. O eres un Ken. Esta divertida comedia romántica, protagonizada por, entre otros, Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera e Issa Rae, sigue la historia de Barbie, quien después de ser expulsada de Barbieland por ser una muñeca no tan perfecta, parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad. La película Barbie estrena en salas de cine del país el 21 de julio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Premios Juventud Reconocida como la fiesta más hot del verano, Premios Juventud regresa a la isla del encanto, Puerto Rico, para celebrar su 20 aniversario. Bajo el lema 'Exprésate a tu manera', el evento se transmitirá en vivo por Univision el jueves 20 de julio desde el histórico Coliseo José Miguel Agrelot comenzando a las 7p/6c con la alfombra y show de antesala Noche de estrellas, seguido por la premiación a las 8p/7c. Alexis y Fido, Angela Aguilar, El Alfa, Natti Natasha, Wisin y Zion y Lennox son algunos de los artistas que se estarán presentado en la premiación.

