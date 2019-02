Estrellas que cambiaron la fama por su vida familiar Estando en la cima de sus carreras, algunas estrellas del mundo del entretenimiento han decidido darle un cambio radical al rumbo de sus vidas por una bella razón: sus familias. No solo Anahí, Angélica Rivera o Bibi Gaytán le han dicho adiós a las cámaras y los escenarios para dedicarse 100 por ciento a su hogar. Te contamos que otros artistas le han dicho adiós a la fama. Estando en la cima de sus carreras, algunas estrellas del mundo del entretenimiento han decidido darle un cambio radical al rumbo de sus vidas por una bella razón: sus familias. No solo Anahí, Angélica Rivera o Bibi Gaytán le han dicho adiós a las cámaras y los escenarios para dedicarse 100 por ciento a su hogar. Te contamos que otros artistas le han dicho adiós a la fama. More Andrés Rubiano Anahí Alexander Tamargo/Getty Images Angélica Rivera Carlos Alvarez/Getty Images Bibi Gaytán Mezcalent Maritza Rodríguez Ciro Gutiérrez para People En Español Sarah Mintz y su familia SHOP IT Allisson Lozz Mezcalent Natalia Streignard Alexander Tamargo/Getty Images Karen Martínez Michael Tran/FilmMagic Demi Moore SGranitz/WireImage Rick Moranis Ron Galella, Ltd./WireImage Shania Twain Ethan Miller/Getty Images 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Alexander Tamargo/Getty Images Anahí No hay duda de que convertirse en padre de familia cambia todas las prioridades en la vida de una persona y las estrellas del entretenimiento no son la excepción. Tanto así, que algunos de ellos ha decidido poner un alto a su apretada vida como celebridades para enfocarse 100 por ciento en sus retoños y su hogar. Uno de estos famosos ha sido la bella cantante y actriz mexicana Anahí, quien desde su embarazo decidió alejarse por completo de los escenarios. Dale una mirada a otros personajes del mundo del espectáculo que han cambiado la fama por su familia. Advertisement 2 of 10 Carlos Alvarez/Getty Images Angélica Rivera Tras su aparición protagónica en la telenovela Destilando amor (2007) la actriz mexicana dejó de lado su carrera en la televisión para enfocarse en sus hijos y la relación con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. La popular Gaviota se convirtió en el primera dama de México en el 2012. 3 of 10 Mezcalent Bibi Gaytán Luego de ser una de las actrices más reconocidas en la televisión durante la década de los 90, la esposa de Eduardo Capetillo se alejó de las cámaras para cuidar de sus cinco hijos: Eduardo, Ana, Alejandra, Daniely Manuel. En el 2016 reapareció en el Señor de los cielos, luego de 8 años de ausencia en la pantalla chica. Advertisement 4 of 10 Ciro Gutiérrez para People En Español Maritza Rodríguez La estrella colombiana de las telenovelas anunció que abandonaba su carrera como actriz para dedicarse de lleno a su familia y seguir sus creencias religiosas. Advertisement 5 of 10 Mezcalent Allisson Lozz Siendo tan solo una adolescente se convirtió en una gran estrella de telenovelas. Estando en la cima de su carrera actoral decidió dejar atrás el mundo del espectáculo para cuidar de su familia y poder fortalecer su vida espiritual. Advertisement 6 of 10 Alexander Tamargo/Getty Images Natalia Streignard La venezolana decidió dejar su carrera actoral para perseguir otro sueño: formar su propia familia. Hoy a sus 48 años, ya es mamá de tres pequeños. Advertisement 7 of 10 Michael Tran/FilmMagic Karen Martínez La bella exreina de belleza colombiana ha pospuesto su carrera como actriz y se ha convertido en la escudera inseparable de Juanes, como esposa y madre de tres pequeños. Su última aparición fue en el 2008 en la popular serie El cartel de los sapos. Advertisement 8 of 10 SGranitz/WireImage Demi Moore Luego de ser una de las actrices más reconocidas de Hollywood, Demi decidió hacer un alto a su ajetreada vida y dedicar el tiempo necesario a sus tres hijas con Bruce Willis. A pesar de ser una mamá ejemplar, ahora que sus hijas son mayores, también ha encontrado el balance para regresar al set de grabación. Advertisement 9 of 10 Ron Galella, Ltd./WireImage Rick Moranis Recordado por sus apariciones en Ghostbusters y Honey, I Shrunk the Kids, el actor decidió alejarse de la pantalla tras la muerte de su esposa en 1991 para dedicarse a la crianza de sus dos pequeños. Advertisement 10 of 10 Ethan Miller/Getty Images Shania Twain La querida cantante de música country se alejó de los escenarios en el 2004 por problemas vocales y decidió mudarse a Suiza, en donde se enfocó en su vida familiar con su entonces esposo Robert John Lange y su hijo Eja Lange. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

