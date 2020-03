Las estrellas celebran el Día Internacional de la Mujer con mensajes de amor y esperanza María Celeste Arrarás, Maky Soler o Rashel Díaz son algunas de las mujeres que han celebrado serlo con un mensaje solidario que aboga por la tolerancia y el respeto. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo del Día Internacional de la Mujer muchas estrellas han compartido unas emotivas palabras para celebrar una jornada tan llena de significado. A través de sus redes nos han hecho partícipes de sus luchas, sus miedos y sus logros con imágenes y emotivos mensajes que fomentan el amor y el respeto. Una adorable Rashel Díaz nos mostraba las cuatro generaciones de mujeres en su casa, todas unas guerreras en momentos diferentes pero siempre con el mismo propósito, crecer y vencer toda las barreras. También se sumó a esta lucha pacífica y sin freno la periodista María Celeste Arrarás, una comunicadora de raza que desde el estudio de su casa Al Rojo Vivo nos invitó a seguir hacia adelante con más ganas que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No faltaron los mensajes más reivindicativos que gritaban un ‘basta’ a la violencia, al maltrato y al acoso a la mujer. Es el ejemplo de Itatí Cantoral quien a través de su publicación denunciaba este tipo de acciones que, por desgracia, siguen dándose muy a menudo en el mundo. “Juntas somos paz”, leía el mensaje de Michelle Renaud junto a un video conmovedor. La actriz hace hincapié en que la unión hace la fuerza y por eso nos invita a no soltarnos de la mano en este largo camino. Otras como Alicia Machado se celebraron brindando con una sonrisa y con amigas este día tan importante del calendario. Estos son tan solo algunos de los muchos mensajes de mujeres que, más allá de ser famosas, se sienten orgullosas de pertenecer al género femenino. “Cuando nos unimos somos mucho más fuertes”, ha expresado Clarissa Molina en un precioso video. Nos quedamos con sus palabras y felicitamos a todas las mujeres del mundo por su fuerza, valentía y espíritu luchador. La unión hace la fuerza. ¡Feliz Día de la Mujer! Advertisement

