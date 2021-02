Close

Poderosas frases de estrellas afrolatinas Por Lena Hansen Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Frank Micelotta/Getty Images; Rich Fury/Getty Images; VALERIE MACON/AFP via Getty Images Celebramos a estrellas afrolatinas como la 'Reina de la Salsa' Celia Cruz, la cantante cubana Aymee Nuviola, la actriz de raíces puertorriqueñas y dominicanas Zoë Saldaña, y la presentadora colombiana Ilia Calderón, entre otras. Mira las poderosas frases de estas luminarias de la música, el cine y la televisión. Empezar galería Zoë Saldaña “Es importante que como mujeres sigamos siempre ayudándonos, informándonos porque cada vez vamos a saber más. Hay mucho terreno por cubrir”, dijo Zoë Saldaña a People en español. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Aymee Nuviola "Me encanta mi afro, mi piel, mis rasgos, mi boca grande y mis curvas voluptuosas que representan a la raza", dice la cantante cubana Aymee Nuviola. "Amo mi mezcla y mi raza, amo proyectar mi identidad". 2 de 10 Applications Ver Todo Amara La Negra “Soy una activista de la comunidad afrolatina", dijo la cantante, actriz y empresaria de raíces dominicanas Amara La Negra a People en español. "Es importante que yo le de una voz a mi comunidad porque no la ha tenido por mucho tiempo. Seguiré empoderando a mi comunidad porque la falta de representación de la comunidad afrolatina, especialmente en los medios de comunicación hispanos, me da más gasolina para seguir hablando y educando a la gente". 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Ilia Calderón “Mi madre me enseñó el respeto, la discreción, me enseñó a no agacharme para que nadie se suba en mi espalda", contó a People en español la periodista y presentadora colombiana Ilia Calderón—autora del libro Es mi turno: Un viaje en busca de mi voz y mis raíces. "Ella nos decía a nosotras: ‘Que ustedes no tengan que depender de su esposo para comprar sus cosas más intimas, tienen que ser independientes’. Ella iba con una costurera para hacerse su ropa y nunca le ponía el zipper por detrás para no depender de nadie, siempre se lo ponía al lado para que nadie tuviera que ayudarla a vestirse. Así crecí yo, con ese valor y esa ética de trabajo”. 4 de 10 Applications Ver Todo Jeimy Osorio La actriz y cantante puertorriqueña, quien es vegana, confesó a People en español sobre cómo cuida su cuerpo, mente y alma: "Nutro mi alma con mis guías y maestros espirituales, escribiendo mis sueños y mi inspiración en un diario, compartiendo tiempo con mi familia y amigos. Trabajo en mi mente meditando a diario, haciendo ejercicios de respiración, pintando, descubriendo música nueva, yendo al oceáno y descansando". 5 de 10 Applications Ver Todo Julissa Calderón La estrella de Gentefied (Netflix), de raíces dominicanas, se siente orgullosa de su papel de Yessika, una activista afrolatina y gay, en el show. "Siento que no me veía a mí misma", contó a People CHICA sobre verse reflejada en el cine o la televisión cuando era niña. "No veía a una chica de color con cabello rizado y labios grandes. No podía conectar con una persona en particular porque nadie lucía como yo". 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Goyo Gloria Martínez, mejor conocida como Goyo, dijo a People en español: "Me siento muy orgullosa de ser afrolatina. A nivel social hay dificultades porque no hemos estados visibles en Latinoamérica, la afrolatinidad es un tema que ni se toca". La cantante colombiana del grupo ChocQuibTown añadió: "el racismo no es solo cuando te agreden, si no cuando te esconden". 7 de 10 Applications Ver Todo Cardi B La cantante de raíces dominicanas y trinitenses Cardi B reveló a People en español: “[Ser madre] es mi mayor orgullo y felicidad. Cuando eres famoso, se te vienen tantas cosas encima: hay tantos chismes, tantos problemas, tantas peleas, es tanto dinero, tanto de todo que te enloquece. Y cuando veo a mi hija es como una paz mental. [Digo:] ‘Ahhh, hago esto por ti'. Me hace sonreír hasta en el día más estresante”. 8 de 10 Applications Ver Todo Selenis Leyva “Lo que me hace poderosa es que hago las cosas con pasión, no es solo lo que está de moda; hablo desde mi corazón, hablo desde la verdad”, dijo a People en español la actriz neoyorquina de raíces cubanas y dominicanas, estrella de Orange Is The New Black (Netflix) y Diary of a Female President (Disney+). 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Celia Cruz Image zoom Credit: (M.Caulfield/WireImage) "Vivir para cantar, ha sido mi sueño y lo he cumplido", dijo la 'Reina de la Salsa' Celia Cruz a la revista Bocas. "Humildemente he sido una triunfadora porque, si hubiera sido débil de carácter, con los primeros problemas me hubiera venido abajo". El legado de esta estrella cubana es eterno. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Poderosas frases de estrellas afrolatinas

