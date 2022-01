Estrella de Games of Thrones criticó el remake de Blancanieves y los siete enanitos de Disney, y lo llamó una "historia retrógrada" Peter Dinklage ha criticado la decisión de Disney de lanzar una nueva versión de acción del clásico animado Blancanieves y los siete enanitos. "Eres progresista en un sentido, pero aun estás haciendo esa maldita historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Peter Dinklage Peter Dinklage | Credit: (Photo by Karwai Tang/WireImage) Los rumores de la noticia de que una nueva versión de Blancanieves podría estar en el horizonte parecieron comenzar en 2016, cuando se informó que se estaba preparando un musical de acción. Y en 2019, se dijo que Disney estaba en conversaciones con Marc Webb para dirigir el proyecto. Anteriormente había dirigido 500 días de verano y las dos películas de Amazing Spider-Man protagonizadas por Andrew Garfield. El año pasado, la película parecía estar tomando forma, con la protagonista de West Side Story Rachel Zegler y Gal Gadot como Blancanieves y la Reina Malvada, respectivamente. Pero Peter Dinklage ha enfatizado en el hecho de no estar impresionado con el proyecto, llamándolo "hipócrita", en una reciente entrevista de podcast. "Hay mucha hipocresía", dijo en una conversación en el podcast WTF de Marc Maron. "Literalmente, sin ofender a nadie, pero me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero sigues contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo allí. Para mí no tiene sentido". La estrella de Game of Thrones continuó: "Eres progresista en un sentido, pero aún estás haciendo esa maldita historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva. ¿Qué diablos estás haciendo, hombre?" "¿Que no he hecho nada para promover la causa desde mi tribuna?", continuó. "Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso. No sé qué estudio es ese, pero estaban muy orgullosos del [proyecto]. Todo mi amor y respeto para la actriz y para las personas que pensaron que estaban haciendo lo correcto. Pero yo [me pregunto]: ¿Qué están haciendo?" Previamente, Peter habló sobre la representación del enanismo en una entrevista, diciendo que se trataba de una "mala escritura" para convertirlo en un "rasgo de carácter dominante". "No soy un actor para cambiar el mundo en términos de cómo se presenta a alguien de mi tamaño. Realmente no lo soy", dijo en una entrevista de 2019 con el New Yorker. "Eso sería ponerme antes que el trabajo. Es simplemente una mala escritura hacer que ese sea el rasgo de carácter dominante. No es mi rasgo de carácter dominante. Tiene que ser parte de un retrato complejo que informe a otras partes de tu personalidad". Rachel Zegler; SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS Rachel Zegler cast as Snow White in Disney's live-action movie. | Credit: Niko Tavernise/20th Century Studios; Everett Collection "Hay tantas cosas que no puedo compartir con ustedes que realmente responderán a esta pregunta", dijo Rachel Zegler cuando se le preguntó qué la atrajo del papel de la Reina Malvada. "Pero la versión de esta historia es tan diferente, encantadora y llena de alegría… Estoy muy, muy emocionada. Desearía poder compartir más". Zegler también dio algunas pistas sobre lo que los fans pueden esperar de la nueva versión, diciendo que la historia se ha convertido "en algo mucho más fuerte". "No hay mucho que pueda decir al respecto además del hecho de que Blancanieves ha sido criticada constantemente", dijo a BuzzFeed en una entrevista el año pasado. "Aunque ella es la princesa original de Disney y la amamos mucho, [ha sido] criticada por existir únicamente para un príncipe, existir únicamente para ser rescatada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que nuestro director, Marc Webb, y todos los que están trabajando en esta película realmente tomaron su narrativa y la convirtieron en algo mucho más fuerte", dijo. "Estoy muy, muy emocionada de poder darle vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estrella de Games of Thrones criticó el remake de Blancanieves y los siete enanitos de Disney, y lo llamó una "historia retrógrada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.